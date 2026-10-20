Fim da Starlink na Europa? Operadoras unem-se contra Elon Musk e EUA ameaçam retaliar

​As redes móveis tradicionais enfrentam uma ameaça. Para proteger o negócio, a Vodafone, a Telefónica, a Orange e a Deutsche Telekom negociaram durante quatro meses uma aliança para disputar o próximo leilão europeu de frequências de satélite. Cada operadora vai assumir uma quota de 25% no consórcio, em igualdade de condições. O objetivo é travar o avanço da Starlink antes que as atuais licenças da banda de 2 GHz expirem em maio de 2027.

Vodafone e três grandes operadoras contra a Starlink na Europa

​Em causa está a tecnologia Direct-to-Device (D2D), que liga satélites diretamente aos smartphones normais sem precisar de antenas ou terminais adaptados. Com mais de 10 mil satélites em órbita, a empresa de Elon Musk quer deixar de ser apenas um recurso para zonas isoladas e passar a disputar os clientes móveis das redes terrestres. Nos Estados Unidos, a compra recente de espectro pela Starlink fez cair as ações da AT&T, Verizon e T-Mobile. O quarteto europeu liderado por nomes como Marc Murtra, presidente da Telefónica, percebeu o risco e quer que Bruxelas trave a entrega destas faixas a grupos norte-americanos ou chineses.

​Plano europeu para ligar satélites diretamente aos telemóveis

​Para responder a esta pressão, a Comissão Europeia propõe dividir a banda de 2 GHz em três blocos. O primeiro fica reservado para defesa e governos através do programa IRIS², que junta quase 300 satélites e parceiros como a Hispasat. O segundo bloco destina-se a um operador europeu de ligações diretas ao telemóvel, onde as quatro operadoras se querem posicionar com acesso grossista aberto a outras redes para evitar duplicação de infraestruturas. O terceiro lote será aberto a empresas externas. A Starlink é a favorita para esta fatia, mas exige acesso a uma parte maior do espectro.

​Há porém um entrave prático nesta estratégia: nenhuma das quatro operadoras tem foguetões ou fábrica de satélites. O consórcio vai instalar e gerir as estações terrestres, mas terá de alugar a operação espacial a um parceiro externo para lançar o serviço comercial em 2029. Embora o setor aponte como mais lógico escolher um fornecedor da União Europeia, a norte-americana AST surge como a candidata mais forte por já ter tecnologia pronta a tempo do leilão na primavera de 2027.

​Ameaças dos EUA e o corte de sinal na Ucrânia

​A reserva de frequências para empresas locais gerou forte contestação em Washington. O embaixador norte-americano junto da União Europeia, Andrew Puzder, avisou que limitar o acesso das tecnológicas dos Estados Unidos pode gerar represálias comerciais severas contra as companhias europeias. A diplomacia americana critica também as multas da Lei dos Mercados Digitais e sugere que Bruxelas abrande a regulação para se aliar a Washington na corrida da inteligência artificial e computação quântica contra a China.

​A SpaceX juntou-se às críticas e alegou que a mudança nas frequências pode afetar as comunicações na Ucrânia. Só que o argumento joga contra a própria empresa de Elon Musk. A interrupção recente do serviço militar Starshield por ordem da administração de Donald Trump deixou a defesa aérea ucraniana vulnerável a ataques russos.

​Esse bloqueio serviu de alerta real para os governos europeus sobre o perigo de entregar redes críticas a interesses externos. Enquanto a Amazon prepara a sua constelação Leo, Bruxelas tenta agora garantir que o sinal de emergência dos telemóveis europeus não fica dependente de uma decisão política em Washington.