Festa de Ofertas Prime: é nestes produtos do dia a dia que pode realmente poupar
Indo além dos gadgets, a Festa de Ofertas Prime da Amazon representa uma oportunidade para abastecer a casa. Em vez de comprar aos poucos e ao preço do dia, é possível explorar o preço dos produtos que dão forma ao dia a dia, aproveitando descontos que raramente se veem fora destes eventos. De facto, é nos produtos do dia a dia que pode realmente poupar.
Construir stock faz particular sentido nos produtos de utilização contínua e validade longa. Afinal, são compras que acabaria sempre por fazer e antecipá-las a preços mais baixos significa poupar sem grande esforço.
Entretanto, apesar de as oportunidades poderem valer a pena, nem tudo o que está em promoção é, de facto, um bom negócio. Por isso, vale sempre a pena comparar o preço atual com o histórico do produto, confirmar se o desconto é real e ver se a mesma referência não está mais barata noutra loja ou até noutro vendedor da própria Amazon.
Leia as avaliações, repare no número de unidades por embalagem e calcule o preço por unidade. Muitas vezes, é nos produtos do dia a dia que pode realmente poupar!
Ariel Detergente máquina de lavar líquido
Original, 200 lavagens (4 x 50)
Colon Gel Activo
Detergente para máquina de lavar líquido, fórmula de higiene, adequado para roupa branca e colorida, formato gel – pack de 5, até 170 doses
ARIEL PODS Platinum
Detergente máquina de lavar líquido 76 cápsulas/comprimidos, sabão extra potência, remoção de manchas, limpeza profunda
Vanish Oxi Action
Removedor de manchas para roupa branca, em spray, sem lixívia – Pack de 3 x 750 ml
Lenor UNstoppables
Pérolas de perfume para roupas, 133 lavagens (6 x 270 g), suavizante com fragrância fresca, potenciador de frescura
Flor
Perfume instantâneo para roupas, fragrância azul – pacote de 4
Fairy MaxPower
Líquido máquina de lavar louça, 8 x 450 ml
Fairy Spray Poder
Poder sem imersão pré-tratamento limão, 4 x 500 ml
Fairy Platinum
Cápsulas máquina de lavar louça, para máquina de limão, 126 cápsulas
Finish Powerball Ultimate Infinity Shine
Pastilhas para máquina de lavar louça com poder removedor de gorduras e proteção de vidro, 2 embalagens de 80, total 160 comprimidos
Finish Líquido para Lava-louças
Limpa lava-louças contra o mau odor, o calcário e a gordura da loiça, limpador de lava-louças, aroma limão 250 ml x 3
Colon Polvo Activo
Detergente para máquina de lavar, adequado para roupa branca e colorida, formato pó – 135 doses, 7,037 kg
Pato Discos ativos WC
Edição limitada Hibiscus Hyperspace, limpa, refrescante e perfume da sanita, eficiência 360°, 2 peças de reposição = 12 discos
Scottex Papel higiénico acolchoado
63 rolos (7 embalagens de 9 rolos
Dodot Toallitas Bebé Pure Aqua
864 Toallitas (18 Packs x 48 uds)
Colgate Max White Purple Reveal
Pasta de dentes 4 x 75 ml
Sanex Dermo + Extra
Controlo, desodorizante anti-respirável Roll-On, 6 x 50
Old Spice Deep Sea
Desodorizante em bastão masculino sem alumínio, 6 x 50ml
NESCAFÉ Dolce Gusto
Espresso Intenso – Cápsulas de café, 90 cápsulas (3 x 30), Intensidade 7, originais para cafeteiras Dolce Gusto
Vileda H2Pro
Sistema de roupa plana, microfibra cinzenta e azul
Panos de limpeza de microfibra Spontex
Conjunto de 16 Panos de Microfibra | Para uso como panos de pó e toalhas de cozinha | 30 x 30 cm | Cores sortidas | 16 unidades
Tampões Loop Dream
Almofada de dormir de silicone macio para bloquear o ressonar.
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