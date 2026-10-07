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Festa de Ofertas Prime: é nestes produtos do dia a dia que pode realmente poupar

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Indo além dos gadgets, a Festa de Ofertas Prime da Amazon representa uma oportunidade para abastecer a casa. Em vez de comprar aos poucos e ao preço do dia, é possível explorar o preço dos produtos que dão forma ao dia a dia, aproveitando descontos que raramente se veem fora destes eventos. De facto, é nos produtos do dia a dia que pode realmente poupar.

Construir stock faz particular sentido nos produtos de utilização contínua e validade longa. Afinal, são compras que acabaria sempre por fazer e antecipá-las a preços mais baixos significa poupar sem grande esforço.

Entretanto, apesar de as oportunidades poderem valer a pena, nem tudo o que está em promoção é, de facto, um bom negócio. Por isso, vale sempre a pena comparar o preço atual com o histórico do produto, confirmar se o desconto é real e ver se a mesma referência não está mais barata noutra loja ou até noutro vendedor da própria Amazon.

Leia as avaliações, repare no número de unidades por embalagem e calcule o preço por unidade. Muitas vezes, é nos produtos do dia a dia que pode realmente poupar!

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Original, 200 lavagens (4 x 50)

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Colon Gel Activo

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Detergente para máquina de lavar líquido, fórmula de higiene, adequado para roupa branca e colorida, formato gel – pack de 5, até 170 doses

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ARIEL PODS Platinum

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Detergente máquina de lavar líquido 76 cápsulas/comprimidos, sabão extra potência, remoção de manchas, limpeza profunda

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Vanish Oxi Action

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Removedor de manchas para roupa branca, em spray, sem lixívia – Pack de 3 x 750 ml

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Pérolas de perfume para roupas, 133 lavagens (6 x 270 g), suavizante com fragrância fresca, potenciador de frescura

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Fairy MaxPower

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Líquido máquina de lavar louça, 8 x 450 ml

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Fairy Spray Poder

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Poder sem imersão pré-tratamento limão, 4 x 500 ml

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Cápsulas máquina de lavar louça, para máquina de limão, 126 cápsulas

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Pastilhas para máquina de lavar louça com poder removedor de gorduras e proteção de vidro, 2 embalagens de 80, total 160 comprimidos

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Finish Líquido para Lava-louças

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Limpa lava-louças contra o mau odor, o calcário e a gordura da loiça, limpador de lava-louças, aroma limão 250 ml x 3

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Colon Polvo Activo

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Detergente para máquina de lavar, adequado para roupa branca e colorida, formato pó – 135 doses, 7,037 kg

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Autor: Ana Sofia Neto
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