O FBI está a investigar um novo ciberataque aos seus sistemas informáticos. Desta vez, o alvo terá sido o National Crime Information Center (NCIC), uma das bases de dados mais importantes das autoridades norte-americanas, utilizada diariamente por forças policiais federais, estaduais e locais.

A informação foi avançada pela CNN, que cita duas fontes familiarizadas com a investigação. A alegada intrusão terá sido identificada nos últimos dias e representa mais um incidente de cibersegurança envolvendo a agência norte-americana.

Uma base de dados essencial para as autoridades

O National Crime Information Center (NCIC) é um sistema nacional de partilha de informação criminal, gerido pelo FBI, que permite às autoridades consultar e trocar dados fundamentais para investigações e operações policiais.

Entre a informação disponibilizada através desta plataforma encontram-se:

Mandados de detenção e informações sobre suspeitos procurados;

Registos de antecedentes criminais;

Informações utilizadas em verificações de antecedentes;

Dados relacionados com investigações policiais.

A plataforma é utilizada diariamente por milhares de agentes e instituições nos Estados Unidos, sendo considerada uma infraestrutura crítica para a segurança pública.

Uma eventual compromissão deste sistema poderá ter consequências particularmente graves. Para além do possível acesso a informação confidencial, existe também a preocupação de que os atacantes possam alterar registos ou comprometer a fiabilidade dos dados consultados pelas autoridades.

Para já, não são conhecidos os dados que poderão ter sido acedidos, nem se existiu exfiltração ou alteração de informação.

Segundo incidente de cibersegurança no FBI em poucos meses

Este novo caso surge poucos meses depois de outro ataque informático contra a infraestrutura do FBI.

Em setembro de 2026, o grupo de cibercriminosos ShinyHunters reivindicou um ataque ao portal de recrutamento da agência, o FBIJobs.gov. Os atacantes alegaram ter conseguido aceder a informações pessoais de funcionários e candidatos a posições na instituição.

Na altura, o próprio FBI confirmou que estava a investigar as alegações, admitindo que a origem da violação poderia estar num fornecedor externo ou nos próprios sistemas da agência.

Até ao momento, o FBI não divulgou informações oficiais sobre a dimensão ou as consequências do novo incidente envolvendo o NCIC.

O caso volta a colocar em evidência os desafios de cibersegurança enfrentados pelas instituições governamentais, sobretudo quando estão em causa sistemas que armazenam informação sensível e suportam operações críticas de segurança nacional.

Resta agora perceber quem esteve por detrás desta alegada intrusão e, sobretudo, que informação poderá ter sido comprometida.