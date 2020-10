Faturas com código QR chegam já não chegam em janeiro! Só em 2022

De acordo com a Portaria n.º 195/2020, publicada no Diário da República, era já partir de janeiro de 2021 que as faturas teriam um código QR que facilitaria a sua introdução no programa e-Fatura.

No entanto, num despacho emitido pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes é referido que os códigos QR só passam a ser obrigatórios a partir de 1 de janeiro de 2022.

As faturas com código QR já não chegam em janeiro de 2021. Num documento assinado na sexta-feira, é determinado que “a menção ao código único de documento (ATCUD) em todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes […] apenas seja obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2022”.

O prazo transitório que começava a correr no dia 1 de dezembro próximo, também foi adiado para o início do segundo semestre de 2021. Assim, os sujeitos passivos, utilizadores de programas informáticos de faturação ou outros meios eletrónicos, relativamente às séries que pretendam manter em utilização, dando continuidade à respetiva numeração sequencial, têm até essa data para comunicar os respetivos elementos.

De referir, no entanto, que os documentos pré-impressos em tipografia autorizada, que tenham sido adquiridos antes de 1 de janeiro de 2021, podem ser utilizados até 30 de junho de 2021

Face a estas alterações…