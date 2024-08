Farto de selfies e afins? As máquinas fotográficas de rolo estão na moda… outra vez 

Quem ainda se lembra de tirar 36 fotografias apenas e esperar uns dias para saber quais tinham saído bem? Eram os tempos das máquinas fotográficas de rolo, que agora estão de novo na moda. É o vintage a conquistar espaço no meio da tecnologia.

Pois é verdade. Nos últimos anos, as máquinas fotográficas de rolo analógicas, também conhecidas como câmaras de filme, têm ressurgido como um objeto de desejo entre entusiastas da fotografia e amantes do vintage.

Numa era em que a tecnologia digital domina o mercado, a redescoberta e o interesse crescente por estas máquinas pode parecer um contrassenso, mas há várias razões que explicam este fenómeno.

Desde a estética única das imagens capturadas em filme até à experiência tangível e artesanal do processo fotográfico, as câmaras de rolo estão a conquistar uma nova geração de fotógrafos.

Uma das principais razões para o ressurgimento das máquinas fotográficas de rolo é a estética inimitável das imagens capturadas em filme.

Ao contrário das câmaras digitais, que oferecem imagens nítidas e precisas, as câmaras de filme proporcionam uma qualidade orgânica e uma paleta de cores única que são difíceis de replicar digitalmente.

A granulação do filme, os tons quentes, e as imperfeições naturais, como vazamentos de luz e variações de exposição, conferem às fotografias uma sensação de autenticidade e nostalgia.

Este estilo retro é altamente valorizado não só por profissionais da fotografia, mas também por amadores que procuram um visual diferenciado e artístico para as suas imagens.

Além disso, a imprevisibilidade do filme – nunca se sabe exatamente como a foto vai sair até que seja revelada – acrescenta um elemento de surpresa e excitação ao processo fotográfico. Este caráter imprevisível contrasta fortemente com a precisão e controle oferecidos pela fotografia digital, o que, paradoxalmente, é um dos aspetos que mais atrai os entusiastas do filme.

A experiência artesanal

Outro fator que contribui para a popularidade renovada das máquinas fotográficas de rolo é a experiência tátil e artesanal que proporcionam. Fotografar com filme é um processo deliberado e consciente.

Desde a escolha do tipo de filme – preto e branco, cor, ISO baixo ou alto – até à rotação manual do rolo e ao cálculo cuidadoso das configurações de exposição, cada passo exige atenção e paciência.

Esta abordagem meticulosa contrasta com a instantaneidade da fotografia digital, onde dezenas de imagens podem ser capturadas em segundos e imediatamente revistas e apagadas, se necessário.

Para muitos, este processo mais lento é visto como uma forma de escape do ritmo frenético da vida moderna. O ato de fotografar torna-se uma meditação, uma forma de estar presente no momento e apreciar a arte da fotografia na sua forma mais pura.

Além disso, a espera pelo desenvolvimento das fotografias, que pode durar dias ou até semanas, é um contraste refrescante à gratificação instantânea oferecida pela era digital. A revelação das fotografias torna-se um evento em si, proporcionando uma experiência emocional que é difícil de replicar com uma câmara digital.

Relevância cultural e social

O renascimento das máquinas fotográficas de rolo também pode ser entendido no contexto de um movimento mais amplo de valorização do vintage e do retro. Em várias áreas da cultura popular – desde a moda à música, passando pelo design de interiores – há um regresso a estilos e tecnologias do passado.

Este movimento é, em parte, uma reação à homogeneidade da produção em massa e à desmaterialização digital. Objetos físicos e tangíveis, como as câmaras de filme, oferecem uma conexão com o passado e uma sensação de autenticidade que muitos sentem faltar na vida contemporânea.

Para a geração mais jovem, que cresceu num mundo dominado pela tecnologia digital, as máquinas fotográficas de rolo representam algo novo e excitante.

Ao contrário das gerações anteriores, que podem associar o filme a uma tecnologia obsoleta, os jovens veem-no como uma forma de se destacarem e expressarem a sua individualidade num mundo onde quase todos possuem uma câmara digital no bolso (no formato de um smartphone).

Ainda sabe como funcionam?

Se calhar há muita gente que já se esqueceu. E muita mais nunca manuseou nenhuma. Ora bem, as máquinas fotográficas de rolo analógicas funcionam de maneira bastante diferente das câmaras digitais. Em vez de um sensor digital que captura a luz, estas câmaras utilizam um rolo de filme fotossensível que é exposto à luz quando se tira uma fotografia.

Assim, deve coloca um rolo de filme na câmara, prendendo-o no carretel de avanço. Este filme pode ter diferentes sensibilidades à luz (medidas em ISO), o que determina em grande parte a aparência final das fotografias. Um filme de ISO baixo, como 100, é ideal para ambientes bem iluminados e oferece imagens detalhadas com pouca granulação, enquanto um filme de ISO alto, como 800, é melhor para condições de pouca luz e produz imagens com mais granulação.

Quando o botão do obturador (o click) é pressionado, o obturador da câmara abre-se brevemente, permitindo que a luz passe pela lente e atinja o filme. A

quantidade de luz que atinge o filme é determinada pela combinação de velocidade do obturador, abertura da lente e a sensibilidade do filme. Esta luz impressiona o filme, criando uma imagem latente que será revelada mais tarde.

Após a exposição, o filme é avançado manualmente ou automaticamente para que uma nova secção do rolo seja colocada em posição para a próxima fotografia.

E chegamos a uma das partes mais excitantes de todo este processo. Uma vez que todas as fotografias do rolo tenham sido tiradas, o filme é removido da câmara e levado para revelação.

Este processo envolve a imersão do filme em várias soluções químicas para transformar a imagem latente numa imagem visível. A seguir, as imagens podem ser impressas em papel fotográfico ou apenas digitalizadas para visualização em dispositivos digitais.

Experimente uma destas máquinas para tirar algumas fotos artísticas ou em família, um exemplo fascinante de como as tecnologias antigas podem encontrar nova vida em tempos modernos.