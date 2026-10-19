Falha informática está a afetar hospitais e centros de saúde em todo o país

Uma falha nos sistemas informáticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a comprometer a atividade de hospitais e centros de saúde em Portugal. Há consultas, exames e tratamentos a serem suspensos.

Os problemas informáticos estão a afetar unidades de saúde de norte a sul do país, condicionando o funcionamento normal dos serviços e impedindo a realização de vários atos clínicos. A situação foi confirmada junto da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares e por relatos de utentes.

Segundo a informação, a falha está a afetar diferentes sistemas essenciais à atividade clínica, incluindo a Prescrição Eletrónica Médica (PEM) e o Registo de Saúde Eletrónico (RSE).

Utentes estão a ser enviados para casa

As consequências da falha já se fazem sentir no atendimento aos utentes. Há pessoas que se deslocaram às unidades de saúde para consultas e tratamentos previamente agendados e que acabaram por não receber os cuidados previstos.

No Hospital de Vila Franca de Xira, por exemplo, um utente não conseguiu realizar uma consulta do sono que aguardava há vários meses. Também no Centro de Saúde do Carregado foram comunicados cancelamentos de consultas e tratamentos.

A indisponibilidade dos sistemas informáticos dificulta a execução de procedimentos que dependem do acesso a plataformas digitais, tornando mais difícil assegurar a continuidade da atividade clínica.

SNS continua dependente dos sistemas informáticos

Esta ocorrência volta a colocar em evidência a importância da disponibilidade e da resiliência das infraestruturas tecnológicas que suportam o Serviço Nacional de Saúde.

A informatização dos serviços permite gerir processos clínicos, emitir receitas, consultar informação dos utentes e organizar consultas e exames. No entanto, quando estes sistemas ficam indisponíveis, os constrangimentos podem propagar-se rapidamente a diferentes unidades de saúde.

Para além da recuperação dos serviços afetados, situações desta natureza reforçam a necessidade de existirem mecanismos de redundância, planos de contingência e procedimentos alternativos devidamente testados, de forma a minimizar o impacto de falhas técnicas nos cuidados prestados aos cidadãos.

Até ao momento, a informação divulgada não esclarece a causa concreta da falha nem quando será restabelecido o funcionamento normal de todos os sistemas afetados.

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