Falha global da Microsoft chegou ao Governo português: há ministros sem e-mail

A falha que afeta os serviços da Microsoft desde quinta-feira deixou vários ministros portugueses sem acesso ao e-mail, mas a atividade do Governo prossegue.

Os serviços da Microsoft estão a registar falhas desde a tarde de quinta-feira, com milhões de utilizadores em todo o mundo a relatarem dificuldade em aceder ao Outlook, ao Teams e a outras aplicações do Microsoft 365. Em Portugal, o problema chegou ao Governo.

Conforme apurado pela SIC, existe uma rede informática interna que não está a ser afetada e que tem permitido assegurar a gestão de legislação, enquanto os ministros e os respetivos gabinetes recorrem mais ao WhatsApp e ao Signal. A mesma fonte garante que o funcionamento do Governo não está comprometido e que a atividade governativa prossegue.

Saúde e escolas portuguesas também sentem os efeitos

À Lusa, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram que a falha está a afetar as entidades sob tutela do ministério. Segundo a mesma fonte, os serviços estão a acompanhar a situação e a trabalhar em articulação com a Microsoft para restabelecer os serviços afetados o mais depressa possível, sem especificarem quais as áreas concretas atingidas.

De acordo com a Renascença, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares indicou que o atendimento aos utentes ainda não está a ser afetado, mas que o Outlook é utilizado pelos hospitais para o correio eletrónico, pelo que uma interrupção prolongada poderá obrigar a recorrer a um plano de contingência.

A mesma publicação refere que as escolas estão entre as primeiras a sentir o impacto, com dificuldades no acesso ao e-mail institucional e ao Teams. Segundo Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, este cenário está a prejudicar a comunicação entre escolas, professores, alunos e encarregados de educação.

O que se sabe sobre a falha

A falha atinge particularmente o Exchange Online, o serviço de e-mail da Microsoft, e as funcionalidades do Teams, do Copilot e do SharePoint Online que dependem dos dados do Exchange Online. No Teams, a Microsoft indica que a maioria das chamadas e conversas continua a funcionar, mas há dificuldades em agendar reuniões e enviar convites.

Conforme informámos, a Microsoft identificou, numa primeira análise, uma carga anormalmente elevada em parte da sua infraestrutura, situação que estará a contribuir para os erros de conectividade. Numa atualização posterior, publicada na rede social X, a empresa confirmou que as alterações introduzidas para melhorar a disponibilidade dos serviços não estavam a produzir os resultados pretendidos.

Entretanto, sobre a recuperação, a Microsoft indicou que um patch melhorou a estabilidade em alguns servidores e que está a trabalhar para aplicá-lo de forma mais ampla, sem apresentar calendário para a reposição total. Segundo a BBC, a empresa fala em “sinais iniciais de estabilização”, mas admite que a capacidade ainda não regressou aos níveis normais.

Acompanhe o estado dos serviços aqui.