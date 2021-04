Facebook não contratou empregados negros porque não “encaixavam na cultura”

A maioria das pessoas utiliza alguma, se não várias, plataformas do Facebook. Embora saibamos como ela funciona, a empresa, internamente, é uma incógnita para os utilizadores. Todavia, vai deixando de ser à medida que vão sendo divulgadas situações.

Segundo um relatório, o Facebook não contratou empregados negros, porque não se “enquadravam na cultura” da empresa.

Empregados que encaixem na cultura do Facebook

De acordo com o Washington Post, três candidatos negros viram-se rejeitados pelo Facebook, apesar de reunirem todas as qualificações. Nesse sentido, todos apresentaram uma queixa à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego (EEOC, sigla em inglês), responsável pela investigação de atos discriminatórios no local e trabalho.

Não há dúvida de que podem fazer o trabalho, mas estamos realmente à procura de uma cultura compatível.

Disse o gerente da contratação a um dos candidatos, de acordo com o The Post.

Além disso, revelou ao jornal que lhe foi pedido que procurasse empregados que se encaixassem na cultura do Facebook que, aliás, “não reflete a cultura do povo negro”.

Depois dos relatos iniciais, que contavam que o Facebook tinha recusado candidatos negros por não se “encaixarem”, mais pessoas apresentaram queixa, alegando experiências semelhantes.

Um gerente de operações do Facebook, Oscar Veneszee Jr., disse que acreditava que vários candidatos qualificados foram rejeitados por não se “encaixarem” na cultura da empresa.

“Uma nuvem invisível que paira sobre os candidatos de cor”

No verão do ano passado, a EEOC começou a investigar o Facebook por alegado preconceito. No entanto, um porta-voz da empresa disse que

Acrescentámos objetivos de diversidade e inclusão às avaliações de desempenho dos líderes seniores. Levamos a sério as alegações de discriminação e temos políticas e processos sólidos em vigor para os funcionários denunciarem preocupações, incluindo preocupações sobre microagressões e violações de políticas.

Mais, referiu que a empresa não procura um encaixe cultural no momento da contratação.

Embora não seja claro quais são as características necessárias para encaixar na cultura do Facebook, Rhett Lindsey, um antigo recrutador da empresa, explicou que não existe uma verificação cultural no formulário de candidatura. Contudo, “no Facebook parece existir uma nuvem invisível que paira sobre os candidatos de cor”.

