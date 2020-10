Facebook: depois dos Encontros, uma rede de vizinhos

Ontem o Facebook estreou na Europa a nova rede dedicada a encontros, o Facebook Dating chegou assim para proporcionar aos utilizadores da rede uma forma de conhecerem pessoas com base nos seus interesses.

A ideia para o futuro parece ser juntar ainda mais os vizinhos numa comunidade mais próxima, com recurso ao universo das redes sociais.

O Facebook começou a testar uma nova ferramenta na cidade de Calgary, no Canadá. Neighborhood, que significa vizinhança em português surge associada à rede social para promover a ligação entre pessoas que vivam próximas umas das outras.

Neighborhood – Facebook quer unir as comunidades locais

Esta ligação próxima entre pessoas que vivam na mesma comunidade será interessante para partilha de informações, para promoção de eventos e para que as pessoas estejam cada vez mais próximas umas das outras. Algo assim ganha uma importância tremenda principalmente perante a pandemia que nos obriga a afastar fisicamente.

Para ter acesso à Neighborhood será necessário criar um perfil fora do Facebook que poderá ser visto por qualquer vizinho (mesmo que não seja seu amigo). Claro que cada utilizador apenas partilha as informações que considere importantes para o contexto da comunidade em que vive.

Segundo o Facebook, “mais do que nunca, as pessoas estão a usar o Facebook para juntar comunidades locais. Para que isso seja mais fácil, estamos a lançar um teste limitado do Neighborhood, um espaço dedicado no Facebook para as pessoas se ligarem aos seus vizinhos”.

Para já, o recurso está em testes limitados e não há previsão para que tal seja alargado a mais comunidades.