F-35: Europeus receiam que os americanos “desliguem” as armas, o chamado “kill switch”

O mundo mudou e os americanos "já não são o aliado de confiança" da Europa. Pelo menos é o que transparece depois das autoridades alemãs terem feito soar o alarme sobre o que dizem ser um “interrutor de segurança” incorporado no caça F-35 fabricado nos EUA.

Americanos têm um botão de segurança no material de guerra que fornecem?

Depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter inicialmente recuado no apoio militar à Ucrânia, as autoridades alemãs manifestaram a sua preocupação com o facto de os americanos poderem controlar uma das armas recentemente adquiridas pelo país.

A Alemanha assinou um acordo de vários biliões de euros com a gigante aeroespacial americana Lockheed Martin em 2022 para 35 aeronaves F-35A Lightning II. A Bundeswehr - as forças armadas alemãs - adquiriu mais oito F-35s no ano passado.

Joachim Schranzhofer, diretor de comunicação da empresa alemã de armamento Hendsolt, disse ao jornal alemão Bild, na semana passada, que o chamado “kill switch” (interrutor de segurança) colocado nos F-35 produzidos nos EUA é mais do que um mero rumor. Schranzhofer insinuou que seria fácil para os EUA imobilizarem os aviões bloqueando o acesso a software chave, que permanece sob o seu controlo.

Wolfgang Ischinger, antigo presidente da Conferência de Segurança de Munique, e Ingo Gädechens, antigo militar e membro do partido alemão União Democrata-Cristã (CDU), também fizeram eco deste sentimento.

No entanto, um porta-voz do Ministério da Defesa alemão disse à Euronews Next que não há qualquer plano para cancelar a compra dos caças F-35, tendo em conta as preocupações levantadas.

O F-35 é o “caça de eleição da NATO

De acordo com a Força Aérea dos EUA, o modelo “mais comum” do F-35 da Lockheed, o F-35A Lightning II, é um caça multifunções que combina “furtividade, fusão de sensores e consciência situacional sem precedentes” no céu.

A Lockheed descreve o F-35 Lightning II como estando a tornar-se rapidamente o “caça de eleição da NATO”.

A Bélgica, a República Checa, a Dinamarca, a Finlândia, a Grécia, a Itália, os Países Baixos, a Noruega, a Polónia e a Suíça têm F35 nas suas frotas. A Roménia também assinou um acordo com a Lockheed Martin para o mesmo avião em dezembro.

Portugal tinha no seu radar os F-35, mas com a instabilidade política causada por Donald Trump, a escolha destas aeronaves parece ter passado para segundo plano.

O Ministro da Defesa do Governo português, Nuno Melo, disse que Portugal poderá escolher outros caças para substituir os F-16 da FAP.

No ano passado, a Lockheed Martin afirmou, num comunicado, que esperava que mais de 550 F-35 estivessem a operar em 10 países europeus até ao final da década e que estas armas tinham “aumentado a interoperabilidade na Europa”.

A empresa também reconheceu que os caças F-35, tal como outros aviões de combate ocidentais, dependem da comunicação de dados protegida pelos EUA com o Link-16 e da navegação por satélite GPS.

A independência total neste domínio, prosseguiu a empresa, “não é possível... nem mesmo com os sistemas europeus”, mas salientou que o F-35 continua a funcionar sem ligações de dados ou navegação por satélite.

É “extremamente difícil” integrar novo software nos F-35

Mark Cazalet, editor-chefe da revista European Security and Defence Magazine, disse que não ouviu ou viu qualquer prova concreta da existência de um kill switch, mas que “não está fora de questão” a possibilidade de serem produzidas medidas para bloquear o software dos aviões.

Cazalet disse que os EUA “não precisam necessariamente” de um kill switch no F-35 para bloquear a utilização da arma, o governo poderia “simplesmente reter munições e peças sobressalentes”.

Substituir o controlo dos EUA sobre o software seria “extremamente difícil, se não impossível”, de integrar no seu armamento. A questão mais relevante para os responsáveis pelo planeamento militar é a seguinte: podem os EUA impedir eficazmente a utilização de F-35 operados por outros países, se assim o decidirem? Neste caso, a resposta parece ser maioritariamente afirmativa. Os países bloqueiam ocasionalmente partes de munições ou armas

Explicou Cazalet.

Por exemplo, a Suíça atrasou a utilização das armas antiaéreas Gepard da Ucrânia quando se recusou a exportar as munições de 35 mm.

Os alemães também mostraram alguma relutância inicial em exportar o caça Eurofighter Typhoon para a Turquia.

Os F-35 “podem ser utilizados de forma autónoma

Um porta-voz da Departamento de Defesa Nacional dos Estados Unidos (DND) confirmou aos meios de comunicação canadianos que os EUA são responsáveis pelas atualizações de software e hardware dos aviões e disse que as atualizações continuariam para todas as nações que participaram no seu desenvolvimento.

Em resposta aos relatos dos meios de comunicação social suíços sobre preocupações semelhantes com o kill switch, a Lockheed Martin publicou um post no seu sítio Web na segunda-feira intitulado “A Suíça pode utilizar os seus F-35 de forma independente”.

A empresa afirma que o bloqueio dos caças F-35A, através de intervenções externas na eletrónica, não é possível.

A Suíça não precisa de consentimento se quiser usar os seus sistemas de armas ou mísseis guiados para a sua defesa. Pode fazê-lo de forma autónoma, independente e em qualquer altura.

Lê-se no post da Lockheed Martin.

Países como a Suíça também podem decidir quando querem atualizar o software dos caças ou não, e os mísseis permanecem operacionais sem estas atualizações.

Se um país quiser atualizar o software, a Lockheed afirma que envia uma “equipa móvel” para efetuar as atualizações com o respetivo governo.