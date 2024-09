Explosões de pagers fazem pelo menos 9 mortos e mais de 2.800 feridos no Líbano

Pelo menos nove pessoas morreram e mais de 2.800 ficaram feridas, cerca de 200 delas em estado grave, por causa da explosão em cadeia desta terça-feira, 17, de vários pagers que estavam na posse de membros do grupo xiita libanês Hezbollah em diferentes pontos do Líbano.

O Hezbollah confirmou em comunicado a explosão de “uma série de dispositivos de mensagens conhecidos como ‘pagers’ que estavam na posse de vários trabalhadores em diferentes unidades e instituições” do grupo armado.

Os pagers explodiram enquanto estavam a ser usados ​​pelos libaneses, o que aumentou os danos nos rostos e nas mãos. Os equipamentos dispararam sinais sonoros antes de explodirem, o que fez com que muitas pessoas pegassem nos aparelhos e olhassem para eles mesmo na altura em que os artigos foram detonados.

Ainda não é claro como as explosões foram detonadas. Começaram por volta das 15h30 na hora local e as ocorrências prolongaram-se cerca de uma hora. Um membro do Hezbollah revelou que os aparelhos utilizados pelo grupo aqueceram primeiro antes de explodir ou se incendiar.

Uma das explicações para a explosão é que houve um ataque ao servidor que envia mensagens aos pagers. Os dispositivos terão então recebido uma mensagem com um script de programação que pode ter gerado uma sobrecarga de processamento, que levou ao sobreaquecimento e explosão da bateria.

As baterias dos pagers aqueceram e algumas pessoas “sentiram (o aumento da) temperatura do aparelho e deitaram-no fora” antes de explodir. “Talvez tenha sido ativado remotamente, mas não sabemos como".Os pagers que explodiram faziam parte de um novo lote que chegou recentemente ao país.

O Hezbollah disse que os novos modelos de pagers, adquiridos recentemente, tinham baterias de lítio, que podem deitar fumo, derreter ou incendiar-se se forem sobreaquecidas. Ainda é cedo para haver conclusões sobre esta situação, mas em breve deverá vir a público as verdadeiras causas para esta situação anormal.