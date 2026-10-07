Ex-combatentes recebem suplemento e complemento especial de pensão em outubro

Os ex-combatentes abrangidos pelo regime contributivo ou pelo regime social recebem durante o mês de outubro o pagamento anual do Suplemento Especial de Pensão (SEP) e do Complemento Especial de Pensão (CEP).

Estas prestações destinam-se a reconhecer o período de serviço militar prestado por antigos combatentes, sendo o valor calculado de acordo com o tempo de serviço e as condições em que esse serviço foi realizado.

Quanto vai receber?

O valor a receber não é igual para todos os beneficiários. O cálculo tem em consideração, entre outros fatores, o tempo total de serviço militar prestado e o período cumprido em condições de especial dificuldade ou perigo.

Assim, o montante do suplemento ou complemento pode variar significativamente de pessoa para pessoa.

Pagamento é feito automaticamente

Uma das principais vantagens é que o beneficiário não precisa de efetuar um pedido todos os anos para receber esta prestação.

O processamento é realizado automaticamente pela Segurança Social e o pagamento ocorre juntamente com a pensão habitual, durante o mês de outubro.

É, por isso, importante verificar o movimento da conta bancária onde habitualmente é recebida a pensão.

Existem dois regimes

O pagamento abrange os ex-combatentes enquadrados no regime contributivo e no regime social, sendo o cálculo efetuado de acordo com as regras aplicáveis a cada situação.

Quem pretender confirmar as condições, regras de cálculo ou outros detalhes pode consultar a informação disponibilizada pela Segurança Social, nomeadamente os respetivos Guias Práticos.

Tem dúvidas sobre o pagamento?

Os beneficiários podem consultar os Guias Práticos no Portal da Segurança Social, através da área Ajuda > Guias Práticos, onde estão disponíveis informações detalhadas sobre o Suplemento Especial de Pensão e o Complemento Especial de Pensão.

Se é ex-combatente e recebe uma pensão, o mês de outubro é, assim, particularmente importante para confirmar o processamento deste pagamento anual.