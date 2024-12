Europa desmantela serviço de mensagens “feito por criminosos, para criminosos”

O crime organizado também aproveita as imensas oportunidades que a era digital oferece para fazer desaparecer o rasto a muitos negócios ilícitos. Como esta rede de mensagens, a Matrix, que as autoridades policiais europeias agora desmantelaram. Saiba como funcionava.

Só por convite se entrava nesta rede de comunicação do crime

As autoridades europeias desmantelaram uma aplicação de mensagens chamada Matrix, descrita como um serviço "feito por criminosos para criminosos". De acordo com a Europol, o Matrix era um sofisticado serviço de mensagens encriptadas que foi descoberto pelas autoridades holandesas no telemóvel de um criminoso envolvido no assassinato de um jornalista holandês em 2021.

O serviço era acessível apenas por convite e contava com 40 servidores em vários países, explicou a Europol num comunicado. Uma subscrição de seis meses custava entre 1.300 e 1.600 euros e permitia acesso a chamadas de vídeo, rastreamento de transações e navegação anónima na internet.

As autoridades monitorizaram e intercetaram mensagens no serviço durante três meses, conseguindo decifrar mais de 2,3 milhões de mensagens em 33 idiomas.

As mensagens intercetadas estão relacionadas com crimes graves, como tráfico internacional de drogas, tráfico de armas e branqueamento de capitais.

Afirmou a Europol.

A operação contou com a participação de autoridades dos Países Baixos, França, Lituânia, Itália e Espanha. Foram apreendidos 145.000 euros em dinheiro e meio milhão de euros em criptomoedas.

Crime cada vez mais tecnológico

De acordo com a Avaliação da Ameaça do Crime Organizado na Internet (IOCTA) da Europol, os criminosos têm utilizado tanto serviços de mensagens "legítimos" com encriptação de ponta a ponta como fóruns cibernéticos e marketplaces na dark web. A ação contra o Matrix segue-se ao desmantelamento de serviços semelhantes nos últimos anos, como o Ghost, Exclu e EncroChat.

Os criminosos estão a recorrer a um número maior de pequenos fornecedores de serviços e a utilizar tecnologias mais complexas. Os criminosos graves acreditam, erradamente, que podem continuar a operar em segredo.

Afirmou a polícia holandesa.

Operação transfronteiriça

A operação transfronteiriça incluiu ações em quatro países, sendo que as detenções foram efetuadas em França e Espanha, havendo ainda registo de casas revistadas na Lituânia. Os principais servidores da Matrix foram desativados em França e na Alemanha.

Este desmantelamento sublinha os esforços contínuos das autoridades europeias para combater o uso de tecnologias avançadas por redes criminosas, protegendo a segurança pública e expondo a falsa sensação de segurança que muitos criminosos ainda acreditam ter.