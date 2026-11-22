Euro-Office: alternativa europeia ao Microsoft Office já pode ser descarregada gratuitamente
A Europa continua a apostar na sua independência tecnológica e tem mais uma alternativa para quem pretende reduzir a dependência das grandes plataformas norte-americanas. Chama-se Euro-Office e é uma suite de produtividade de código aberto que já está disponível gratuitamente para computadores Windows, macOS e Linux.
Depois da apresentação oficial, em junho de 2026, o projeto dá agora um passo importante com a disponibilização de uma versão para computador, permitindo trabalhar diretamente no sistema operativo, incluindo sem ligação à Internet.
Uma alternativa gratuita ao Microsoft Office
O Euro-Office resulta de uma iniciativa que reúne várias organizações e empresas europeias, entre as quais a Nextcloud, a IONOS, a Open-Xchange e a Office.eu.
O objetivo passa por disponibilizar uma alternativa aberta às soluções comerciais da Microsoft e da Google, dando especial importância à privacidade, à soberania digital e ao controlo dos dados.
A suite disponibiliza ferramentas para diferentes necessidades de produtividade, incluindo:
- Processamento de texto;
- Folhas de cálculo;
- Criação e edição de apresentações;
- Visualização e edição de ficheiros PDF.
Outro ponto importante é a compatibilidade com os formatos mais utilizados no mercado, incluindo DOCX, XLSX e PPTX, além dos formatos abertos ODT, ODS e ODP.
Trabalhar sem Internet e com assinaturas digitais
Uma das principais novidades da versão de desktop é a possibilidade de trabalhar localmente, sem depender permanentemente de uma ligação à Internet ou de serviços na cloud.
O Euro-Office permite ainda utilizar as fontes instaladas no computador, incluindo tipografias corporativas, e disponibiliza funcionalidades de assinatura digital de documentos, folhas de cálculo e apresentações.
No campo da segurança, também é possível proteger ficheiros com palavra-passe e definir permissões de edição para diferentes utilizadores.
Para quem trabalha em equipa, existe ainda integração com o Nextcloud Hub, permitindo sincronizar documentos e colaborar em tempo real.
Onde descarregar o Euro-Office?
A versão de computador está disponível para diferentes plataformas:
- Windows 11: processadores x64 e ARM64.
- macOS: processadores Apple Silicon (ARM64).
- Linux: pacotes DEB, para Debian e Ubuntu, e RPM, para Fedora.
O projeto disponibiliza também o código-fonte no GitHub, sob a licença AGPL v3, permitindo que a comunidade analise, contribua e participe no desenvolvimento.
A chegada do Euro-Office ao ambiente desktop representa mais um passo na tentativa europeia de construir alternativas tecnológicas independentes. Resta perceber até que ponto conseguirá conquistar utilizadores habituados ao Microsoft Office e ao Google Workspace.
Download: Euro-Office
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