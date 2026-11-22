A Europa continua a apostar na sua independência tecnológica e tem mais uma alternativa para quem pretende reduzir a dependência das grandes plataformas norte-americanas. Chama-se Euro-Office e é uma suite de produtividade de código aberto que já está disponível gratuitamente para computadores Windows, macOS e Linux.

Depois da apresentação oficial, em junho de 2026, o projeto dá agora um passo importante com a disponibilização de uma versão para computador, permitindo trabalhar diretamente no sistema operativo, incluindo sem ligação à Internet.

Uma alternativa gratuita ao Microsoft Office

O Euro-Office resulta de uma iniciativa que reúne várias organizações e empresas europeias, entre as quais a Nextcloud, a IONOS, a Open-Xchange e a Office.eu.

O objetivo passa por disponibilizar uma alternativa aberta às soluções comerciais da Microsoft e da Google, dando especial importância à privacidade, à soberania digital e ao controlo dos dados.

A suite disponibiliza ferramentas para diferentes necessidades de produtividade, incluindo:

Processamento de texto;

Folhas de cálculo;

Criação e edição de apresentações;

Visualização e edição de ficheiros PDF.

Outro ponto importante é a compatibilidade com os formatos mais utilizados no mercado, incluindo DOCX, XLSX e PPTX, além dos formatos abertos ODT, ODS e ODP.

Trabalhar sem Internet e com assinaturas digitais

Uma das principais novidades da versão de desktop é a possibilidade de trabalhar localmente, sem depender permanentemente de uma ligação à Internet ou de serviços na cloud.

O Euro-Office permite ainda utilizar as fontes instaladas no computador, incluindo tipografias corporativas, e disponibiliza funcionalidades de assinatura digital de documentos, folhas de cálculo e apresentações.

No campo da segurança, também é possível proteger ficheiros com palavra-passe e definir permissões de edição para diferentes utilizadores.

Para quem trabalha em equipa, existe ainda integração com o Nextcloud Hub, permitindo sincronizar documentos e colaborar em tempo real.

Onde descarregar o Euro-Office?

A versão de computador está disponível para diferentes plataformas:

Windows 11: processadores x64 e ARM64.

processadores x64 e ARM64. macOS: processadores Apple Silicon (ARM64).

processadores Apple Silicon (ARM64). Linux: pacotes DEB, para Debian e Ubuntu, e RPM, para Fedora.

O projeto disponibiliza também o código-fonte no GitHub, sob a licença AGPL v3, permitindo que a comunidade analise, contribua e participe no desenvolvimento.

A chegada do Euro-Office ao ambiente desktop representa mais um passo na tentativa europeia de construir alternativas tecnológicas independentes. Resta perceber até que ponto conseguirá conquistar utilizadores habituados ao Microsoft Office e ao Google Workspace.

Download: Euro-Office