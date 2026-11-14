EUA retomam voos após suspensão que provocou o cancelamento de seis mil ligações

Os Estados Unidos retomaram as operações aéreas depois de uma suspensão que deixou aeroportos de todo o país em situação de grande incerteza durante várias horas. O incidente provocou o cancelamento de cerca de seis mil voos em todo o mundo, afetando centenas de milhares de passageiros.

A paralisação foi determinada na sexta-feira à noite pela Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA), que suspendeu praticamente todas as descolagens no país.

Segundo dados da plataforma FlightRadar24, só nos Estados Unidos foram cancelados mais de 2.400 voos. Além disso, mais de 800 aviões tiveram de ser desviados para aeroportos diferentes daqueles que estavam previstos nos respetivos planos de voo.

Falha em equipamentos antigos esteve na origem do problema

O espaço aéreo norte-americano foi reaberto às 20h15 de sexta-feira, hora local (01h15 de sábado em Lisboa), anunciou o secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Apesar da retoma, o responsável alertou que a normalização das operações iria demorar algum tempo, uma vez que as companhias aéreas terão de reorganizar os voos e transportar os passageiros afetados.

Sean Duffy atribuiu o incidente a uma falha em equipamentos informáticos antigos, utilizados desde a década de 1980. Segundo explicou, o sistema terá ficado sobrecarregado com dados e acabou por falhar.

O responsável sublinhou que os equipamentos mais recentes não foram afetados, apontando a necessidade de modernizar a infraestrutura tecnológica responsável pelo controlo do tráfego aéreo.

A situação surgiu um dia depois de a Casa Branca ter solicitado ao Congresso norte-americano um financiamento adicional de 30,1 mil milhões de dólares (cerca de 27,3 mil milhões de euros) para modernizar o sistema de controlo aéreo do país.

Autoridades afastam ciberataque

O secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que não existem indícios de um ciberataque relacionado com esta ocorrência. O responsável afastou também qualquer ligação à falha de serviços da Microsoft registada na quinta-feira, embora não tenha excluído completamente a possibilidade de sabotagem.

Esta foi a primeira suspensão de voos a nível nacional nos Estados Unidos desde janeiro de 2023, quando uma falha informática num sistema crítico da aviação também obrigou a interromper operações.

A paralisação agora registada foi a mais prolongada a atingir o país em 25 anos, desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.