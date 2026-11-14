EUA ainda usam disquetes no controlo aéreo

As disquetes desapareceram de quase todas as secretárias, mas continuam presentes em sistemas de apoio ao controlo aéreo dos Estados Unidos. A sua substituição foi anunciada poucos dias antes da falha de comunicações que obrigou a suspender descolagens em todo o país.

Disquetes vão sair de serviço até 2028

No dia 5 de novembro, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (FAA) anunciou uma nova etapa na modernização dos sistemas utilizados pelos controladores de tráfego aéreo.

O objetivo é substituir quatro plataformas que remontam à década de 1980, presentes em mais de 400 instalações. Algumas ainda dependem de disquetes para armazenar informação meteorológica e outros dados essenciais à operação.

A alternativa chama-se Enterprise Information Display System (E-IDS) e deverá chegar a 435 locais até ao final de 2028. Entre os primeiros estão os aeroportos de Atlantic City, Nashville e Greater Rochester, além de centros de processamento em Atlanta e Salt Lake City.

A plataforma reúne informação operacional e facilita a partilha de alertas, restrições de espaço aéreo e relatos de pilotos. A FAA espera também reduzir reparações e procedimentos manuais.

O anúncio antecedeu a paralisação dos voos

Oito dias depois, a 13 de novembro, problemas de comunicação em vários centros de controlo levaram a FAA a ordenar uma suspensão nacional das descolagens.

Segundo o Departamento dos Transportes norte-americano, ocorreram interrupções intermitentes nas telecomunicações que afetaram a estabilidade dos sistemas de comunicação e radar. A suspensão foi posteriormente levantada. A informação oficial consultada não atribui esta falha às disquetes.

Também importa perceber o alcance da modernização: as plataformas agora substituídas apresentam informação de apoio aos controladores. A sua utilização não significa que todo o controlo aéreo norte-americano funcione através de disquetes.

Dos Boeing aos navios de guerra: outros casos no Pplware

Este está longe de ser o primeiro exemplo de tecnologia antiga a sobreviver em infraestruturas importantes. O Pplware já acompanhou vários casos semelhantes.

Em 2020, demos conta de um Boeing 747-400 da British Airways que utilizava disquetes de 3,5 polegadas para atualizar a base de dados de navegação. O procedimento era realizado a cada 28 dias e incluía informação sobre aeroportos, pistas e rotas.

Outro caso surgiu em 2024: quatro fragatas da Marinha alemã ainda recorriam a disquetes de oito polegadas nos sistemas de aquisição de dados. Foi então divulgado um plano para substituir esse suporte através de emulação.

Nos Estados Unidos, a rede de comando e comunicações associada ao arsenal nuclear também utilizou disquetes de oito polegadas. A substituição foi noticiada em 2019.

Atualizar exige mais do que trocar um computador

A aviação oferece ainda outro exemplo: em 2015, o Pplware noticiou uma falha num sistema baseado em Windows 3.1, utilizado no aeroporto de Orly para transmitir informação meteorológica. O problema condicionou as operações numa situação de nevoeiro.

Nestes ambientes, substituir tecnologia exige integração, testes e validação, mantendo os serviços disponíveis. Mas o custo e a dificuldade da transição também ajudam a explicar como equipamentos desaparecidos do quotidiano continuam a desempenhar funções importantes décadas depois.