EUA: Alfândega gaba-se da apreensão de ‘Apple AirPods falsificados’. Afinal eram OnePlus Buds

Os dispositivos estão cada vez mais parecidos uns com os outros. Se uma ideia vende, as marcas vão atrás e “copiam-se umas às outras”. De tal forma que as semelhanças podem ser tantas que aos menos atentos pela tecnologia podem confundir e prender “gato por lebre.” A Alfândega e a Patrulha de Fronteiras dos EUA anunciaram, como a normal excitação, terem apreendido 2.000 Apple AirPods falsificados. Contudo, o ânimo caiu quando descobriram que afinal eram OnePlus Buds.

Parece difícil de acreditar, mas num comunicado de imprensa os factos foram bastante claros.

Alfândega, Serão AirPods ou OnePlus Buds?

É sabido que são muitos os dispositivos chineses que copiam a linha de outros produtos que fazem sucesso em vários mercados. A forma, tecnologias e até técnicas de marketing são usadas para tentar colar uma imagem que afinal pertence a outro. Contudo, a cópia pode ser tão bem feita que engana o olhar mais desatento e conhecedor das autoridades.

Segundo o que foi agora dado a conhecer, este parece ter sido o que aconteceu aos agentes norte-americanos da Customs and Border Protection (CBT), o que chamamos de Alfândega por cá.

A 31 de agosto, os oficiais da CBP apreenderam 2.000 auscultadores Apple AirPod falsificados de Hong Kong com destino a Nevada numa instalação de carga aérea localizada no Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Se a mercadoria fosse genuína, o Preço de revenda sugerido pelo fabricante (MSRP) teria sido $398.000.

Diz o comunicado à imprensa.

Bom, até aqui tudo bem, se não existissem imagens da grande captura. Conforme podemos ver, as duas imagens que acompanham o comunicado parecem mostrar OnePlus Buds perfeitamente genuínos.

Orgulho na comunicação da apreensão

Na verdade, as autoridades foram quase competentes. Podiam falhar, mas pelo menos foram verificar o que supostamente poderia ser material falsificado. O orgulho que demonstraram é que suscitou na Internet uma grande curiosidade.

A intercetação destes auscultadores falsificados é um reflexo direto da vigilância e do compromisso com o sucesso da missão por parte dos nossos oficiais do CBP diariamente.

Explicou Troy Miller, Diretor de Operações de Campo da CBP em Nova York, num comunicado.

Sim, os OnePlus Buds parecem-se muito com os AirPods da Apple, mas não são produtos falsificados. No mínimo, os auscultadores mostrados na foto da CBP podem ser OnePlus Buds falsificados, e não AirPods. Ou talvez uma foto totalmente errada tenha sido usada? É um mistério.

Enquanto isso, a OnePlus está a divertir-se um pouco com a situação.

Portanto, bom trabalho rapazes, mas agora voltem a colocar tudo direito. Se virem que são OnePlus Buds legítimos, entreguem lá isso rápido para as pessoas que gastaram dinheiro não perderem mais tempo.