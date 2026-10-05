Estudo de fiabilidade automóvel: grandes desilusões e os dois modelos imbatíveis

A fiabilidade continua a ser um dos fatores decisivos para quem pondera comprar um automóvel no mercado nacional. Tradicionalmente, o prestígio e o historial dos grandes construtores europeus serviam como um selo indiscutível de durabilidade. Contudo, os dados práticos recolhidos pela publicação britânica What Car?, num inquérito abrangente a mais de 30 mil condutores, mostram uma realidade bastante diferente da perceção comum dos consumidores.

Reputação já não garante tranquilidade nas oficinas

A investigação focou-se em veículos com até cinco anos de matrícula, detalhando as avarias sofridas durante a utilização quotidiana. O estudo não analisou unicamente a quantidade de falhas, medindo também o impacto financeiro das intervenções e o tempo total de imobilização na oficina. Estes parâmetros permitiram traçar um mapa rigoroso do comportamento real das viaturas no trânsito diário.

Modelos que mais falham e deixam condutores a pé

No extremo negativo da tabela, os dados colocam em destaque dois modelos muito populares que desiludiram gravemente os seus utilizadores. O primeiro lugar entre os veículos menos fiáveis pertence ao recente Volkswagen Tiguan, acumulando queixas expressivas logo após a sua estreia. Em segundo lugar surge o francês Renault Arkana, completando a dupla com pior registo de problemas comprovados na amostra analisada.

As anomalias registadas no modelo alemão concentram-se sobretudo na eletrónica geral e no sistema de entretenimento de bordo, gerando constantes visitas à concessão. No caso do modelo gaulês, o cenário torna-se ainda mais delicado no pós-venda, com a grande maioria dos proprietários a reportar períodos de imobilização forçada superiores a uma semana inteira.

Campeões da resistência que não dão despesa

Em sentido totalmente oposto, dois automóveis alcançaram o topo absoluto da fiabilidade com avaliações imaculadas no relatório. A liderança máxima foi partilhada entre o Mini Countryman e o Suzuki Swift, ambos a registar índices perfeitos de eficácia mecânica. Nenhum dos condutores inquiridos com estes dois modelos enfrentou avarias ou custos imprevistos durante o período em análise.

Este contraste acentuado comprova que o peso do emblema no capô não serve como garantia automática de longevidade nas estradas. O avanço acelerado da eletrónica e a sofisticação dos sistemas digitais têm criado desafios complexos aos construtores europeus, que agora se deparam com quebras imprevistas de robustez.

Para os condutores atentos aos custos de manutenção, a consulta de dados empíricos tornou-se indispensável antes de fechar qualquer negócio. O estudo demonstra de forma clara que a simplicidade de engenharia e o controlo de qualidade superam muitas vezes as promessas do marketing comercial.