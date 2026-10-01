Estudantes em Portugal: os serviços gratuitos ou com desconto que vale a pena aproveitar

Entre propinas, rendas e despesas do dia a dia, pouco dinheiro sobra aos estudantes universitários. Contudo, há vários serviços de software e de streaming que oferecem acesso gratuito ou com desconto, permitindo utilizá-los sem pesar (demasiado) na carteira.

Com o novo ano letivo, muitos estudantes procuram formas de reduzir os custos com software e entretenimento, ao mesmo tempo que várias empresas mantêm programas dedicados, quase sempre associados ao e-mail institucional ou a um comprovativo de matrícula.

Neste artigo, reunimos as ofertas em vigor de sete serviços, com as condições de acesso e os valores praticados em Portugal. De qualquer forma, convém confirmar nas páginas oficiais antes de subscrever, uma vez que as mudanças são frequentes em alguns deles.

Foco na produtividade

O Office 365 Educação A1 é gratuito para estudantes com e-mail de uma instituição elegível e inclui as versões web do Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote, enquanto as aplicações para computador fazem parte de planos pagos pela instituição, como o A3, e dependem por isso do acordo de cada escola.

O acesso mantém-se enquanto a matrícula estiver ativa, e quando o plano expira as aplicações passam a modo de leitura e os serviços associados ao e-mail da instituição, como o OneDrive, deixam de funcionar. É possível prolongar o acesso com nova verificação ou passar para um plano pessoal.

Quem quiser as aplicações instaladas pode recorrer ao desconto de 50% da Microsoft no Microsoft 365 Pessoal para estudantes do ensino superior, que se subscreve com uma conta Microsoft pessoal.

O GitHub Student Developer Pack é gratuito para estudantes inscritos num curso conducente a grau ou diploma, com verificação através de e-mail escolar e/ou de um comprovativo de matrícula datado, e dá acesso ao GitHub Pro e a dezenas de ofertas de parceiros, entre os quais a JetBrains.

No caso do Copilot, a GitHub anunciou a 20 de abril de 2026 a pausa nas novas adesões ao plano Copilot Student, mantendo disponível o Copilot Free.

A Autodesk oferece, através do plano Education, acesso gratuito por um ano, para um único utilizador e com as mesmas funcionalidades da versão paga, renovável enquanto o estudante for elegível.

A utilização está limitada a fins de aprendizagem e investigação, não podendo ser comercial, e o catálogo inclui, por exemplo, AutoCAD, Revit, Fusion, Inventor, 3ds Max e Maya. O registo é feito com o e-mail institucional.

O Notion disponibiliza aos estudantes do ensino superior o plano Education sem custos, num espaço de trabalho com um só membro e até 100 convidados, desde que a instituição conste da base de dados WHED.

O e-mail da escola tem de ser o principal da conta, o estatuto é verificado uma vez por ano, cada e-mail só pode reclamar a oferta uma vez e a ativação tem de ser feita na aplicação para computador ou na web, ficando de fora os alunos do ensino básico e secundário, que podem usar apenas o plano gratuito normal.

Entretenimento

O Spotify cobra 4,99 euros por mês pelo Premium Estudante, com o primeiro mês gratuito para quem nunca experimentou o Premium, e destina-se a maiores de 18 anos matriculados em instituições de ensino superior certificadas, com verificação feita através da SheerID.

O desconto pode ser mantido até quatro anos, com revalidação a cada 12 meses, e quando deixa de ser aplicável a subscrição passa para o plano Individual, que custa 8,99 euros por mês.

No Apple Music, o plano Estudante passou a custar 4,99 euros por mês na atualização de preços de julho de 2026, que fez subir o valor anterior de 3,99 euros, enquanto o plano Individual está nos 8,99 euros, conforme informámos.

Para YouTube Premium, o plano de Estudante assegura uma mensalidade de 6,99 euros por mês, em vez dos 10,99 euros do plano individual.

A subscrição de estudante pode ser mantida durante quatro anos consecutivos, com revalidação anual através da SheerID.

O que convém confirmar antes de subscrever

Importa referir que os serviços de streaming ajustam os preços com frequência, e a elegibilidade para o Microsoft 365, a Autodesk e o Notion depende da instituição de ensino e do tipo de e-mail atribuído aos alunos.

Antes de subscrever ou assinar qualquer plataforma ou serviço, convém consultar as páginas oficiais e, quando aplicável, os serviços da própria escola ou universidade.

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