Estudantes do ensino superior podem ganhar até 1000 € em concurso do Banco de Portugal

O Banco de Portugal e a CFA Society Portugal estão a promover a 3.ª edição do concurso de finanças pessoais dirigido a estudantes do ensino superior, que atribui prémios monetários às três melhores equipas e tem inscrições abertas até 25 de outubro de 2026.

O concurso “O Meu Futuro Financeiro“ é uma iniciativa do Banco de Portugal e da CFA Society Portugal que pretende melhorar os conhecimentos financeiros dos estudantes universitários e promover atitudes e comportamentos financeiros adequados.

A competição assenta na resolução de um caso de estudo sobre finanças pessoais, no qual as equipas têm de justificar as suas escolhas em áreas como a gestão do orçamento familiar, a poupança e o crédito.

Quem pode participar e como se inscrever

Podem concorrer equipas de dois, três ou quatro elementos, desde que todos estejam matriculados num curso de ensino superior, universitário ou politécnico, no ano letivo 2026/2027, sendo possível formar equipas com alunos de instituições diferentes.

A inscrição não é feita pelos alunos, mas por um docente de uma instituição de ensino superior que se responsabilize pela participação da equipa, através do formulário disponível na página do concurso. O mesmo docente pode inscrever um número ilimitado de equipas, tal como não existe limite ao número de equipas por instituição.

Prémios para alunos e para professores

As equipas que ficarem nos três primeiros lugares recebem prémios monetários atribuídos por participante, no valor de:

1000 euros para o 1.º lugar;

750 euros para o 2.º lugar;

500 euros para o 3.º lugar.

Existe ainda o “Prémio Professor Dinamizador”, destinado ao docente com o maior número de equipas a enviar a resolução do caso de estudo, que tem o valor total de 1000 euros e é atribuído à instituição de ensino superior onde o docente leciona, sob a forma de cartão-presente para uma loja de livros e materiais escolares.

Um calendário que se estende até abril de 2027

O concurso decorre ao longo do ano letivo 2026/2027 e está dividido em seis fases:

As inscrições terminam a 25 de outubro de 2026.

de 2026. As equipas recebem o enunciado do caso de estudo até 29 de outubro e têm até 15 de novembro para enviar a respetiva resolução.

para enviar a respetiva resolução. Entre 16 de novembro e 12 de fevereiro de 2027 , o Banco de Portugal e a CFA Society Portugal analisam as soluções e selecionam as cinco equipas finalistas, que são informadas por e-mail até àquela data.

, o Banco de Portugal e a CFA Society Portugal analisam as soluções e selecionam as cinco equipas finalistas, que são informadas por e-mail até àquela data. As finalistas recebem a 13 de fevereiro o enunciado de um novo desafio, que têm de resolver e enviar até 7 de março de 2027, para depois o apresentarem e responderem às questões do júri num evento presencial na segunda quinzena de março, em data ainda por anunciar, no qual são apuradas as três equipas vencedoras.

Estas serão convidadas, em abril de 2027, a participar na iniciativa “Um dia no Banco de Portugal”, em data e local a definir, onde será apresentado o trabalho desenvolvido pela instituição na promoção da literacia financeira.

Edições anteriores e materiais de apoio

A 1.ª edição contou com 124 equipas, num total de cerca de 400 estudantes de 27 instituições, enquanto a 2.ª reuniu mais de 200 equipas, com mais de 700 alunos de 48 instituições.

Para preparar a resolução do caso de estudo, os participantes podem recorrer aos vídeos, brochuras e descodificadores do Portal do Cliente Bancário, bem como aos materiais, à plataforma de e-learning e ao ambiente de aprendizagem virtual Moodle do portal Todos Contam.

O Banco de Portugal e a CFA Society Portugal estão ainda a realizar workshops de divulgação em instituições de ensino superior ao longo de setembro e outubro, cuja lista de sessões confirmadas pode ser consultada na página do concurso.