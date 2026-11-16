Estónia prepara-se para uma invasão: conheça o plano do governo!

A Estónia está a desenvolver uma estratégia para manter os serviços digitais do Estado em funcionamento a partir do estrangeiro, caso o território seja ocupado ou os centros de dados destruídos.

Imagine um governo exilado a gerir o país através de um simples início de sessão na cloud… As autoridades da Estónia estão a preparar-se para um cenário deste tipo, com uma estratégia de resiliência a que chamam hukukindlus, termo estónio que significa segurança jurídica.

Um plano para o pior cenário

Com 1,3 milhões de habitantes e uma fronteira de 294 quilómetros com a Rússia, o país báltico receia ser um alvo prioritário caso Moscovo decida invadir um Estado-membro da União Europeia.

De facto, os serviços de segurança já alertaram que a Rússia está a travar uma guerra híbrida contra a Europa, e a Estónia acusa Moscovo de estar por trás de ataques informáticos, planos de incêndio criminoso e cortes em cabos de dados submarinos. Neste contexto, a estratégia pretende garantir que todos os serviços críticos se mantêm online, independentemente do que aconteça.

Segundo Tõnu Grünberg, um dos arquitetos da estratégia e antigo vice-secretário-geral para infraestruturas digitais e cibersegurança no Ministério da Justiça e dos Assuntos Digitais, a Estónia prepara-se para transferir os serviços públicos para a cloud quando os centros de dados forem destruídos ou quando houver tropas no terreno que impeçam o funcionamento normal do Estado. Este mês, Grünberg assumiu funções como diretor-executivo da Levira, fornecedora de infraestrutura tecnológica.

Clouds comerciais, plataforma estatal e uma embaixada digital

Do ponto de vista técnico, o governo está a construir aplicações seguras em fornecedores como a Microsoft Azure e a Amazon Web Services, a par da sua própria plataforma de cloud estatal, e está a enviar o sistema para a chamada “embaixada digital” no Luxemburgo e para outros locais na Europa. A primeira, aliás, já guarda uma cópia da estrutura do país, que inclui desde o registo de cidadãos e predial até à legislação.

Para Allan Allmere, consultor de arquitetura e infraestrutura de TI no mesmo ministério, nenhum país consegue prever ou eliminar todos os riscos, pelo que o objetivo é minimizar o impacto do pior cenário e preservar uma base fiável a partir da qual o Estado digital possa ser reconstruído. O responsável resume a ambição, dizendo que o país nunca deverá ter de recomeçar do zero.

Uma lição aprendida em 2007

A preocupação com a segurança digital não é nova na Estónia, tendo em conta que, em 2007, o país sofreu uma vaga de ciberataques com a duração de 22 dias, que deixou inoperantes vastas áreas de serviços comerciais e governamentais. Mais tarde, as autoridades atribuíram-na à Rússia.

Em vários aspetos, o episódio foi o primeiro ciberataque moderno de grande escala contra um país e resultou numa reformulação total da infraestrutura digital estónia, contribuindo para que, hoje, o país seja considerado por alguns o Estado mais digitalizado do mundo.

Aliás, Joseph Jarnecki, investigador sénior do think tank britânico Royal United Services Institute (RUSI), citado pelo POLITICO, destaca a abordagem muito avançada que o país adotou na digitalização dos serviços públicos.

Tõnu Grünberg, um dos arquitetos da estratégia da Estónia e antigo vice-secretário-geral para infraestruturas digitais e cibersegurança no Ministério da Justiça e dos Assuntos Digitais. Desde este mês, diretor-executivo da Levira, fornecedora de infraestrutura tecnológica.

Do controlo local à partilha de riscos

A estratégia estónia reflete uma mudança mais ampla na forma como os Estados encaram a segurança digital. Segundo Jarnecki, o país aposta em parcerias e alianças com países terceiros seguros, em vez de defender que a máxima soberania e resiliência dependem de ter tudo fisicamente sob controlo dentro das fronteiras. Entretanto, na semana passada, o Reino Unido e a Noruega anunciaram que estão a estudar formas de alojar os dados seguros um do outro através de embaixadas de dados próprias.

Esta tendência de prevenção resulta de um contexto internacional verdadeiramente incerto. Em outubro, a Ucrânia atacou três centros de dados do fornecedor russo Yandex, mostrando que visar a capacidade de computação se tornou comparável a atingir uma central que fornece a eletricidade, o aquecimento e os combustíveis de que dependem militares e civis.

Por outro lado, a recente falha da Microsoft que afetou empresas e países em todo o mundo reforçou a importância de diversificar os fornecedores de cloud e de serviços digitais.

O que falta fazer

Segundo Allmere, depois de garantir que os dados do Estado não desaparecem, o desafio é assegurar que o Estado consegue continuar a funcionar com esses dados durante uma crise. Outra preocupação de longo prazo passa por garantir que a informação continua a ser compreensível e utilizável daqui a várias décadas.