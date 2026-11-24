Comparar preços, consultar folhetos, encontrar combustíveis mais baratos, descobrir receitas económicas e conhecer apoios do Estado. O PoupeJá reúne tudo isto numa única plataforma gratuita, sem necessidade de registo, com o objetivo de ajudar os portugueses a poupar e a gerir melhor as despesas do dia a dia.

O PoupeJá é uma plataforma portuguesa, que procura facilitar a gestão das despesas do dia a dia através de várias ferramentas de poupança. Segundo Ricardo Galha, em e-mail ao Pplware, uma das principais funcionalidades é a comparação de preços de mais de 18.000 produtos em cinco cadeias de supermercados: Continente, Pingo Doce, Auchan, Lidl e Aldi.

A ferramenta permite consultar os preços dos produtos nas diferentes cadeias e identificar oportunidades para poupar nas compras. Segundo a informação disponibilizada pelo responsável do projeto, os valores são indicativos e resultam da recolha de informação pública nos sites dos respetivos supermercados, pelo que podem existir diferenças relativamente aos preços praticados nas lojas.

Folhetos, combustíveis e outras ferramentas

Além da comparação de preços, o PoupeJá reúne folhetos promocionais e disponibiliza informação sobre combustíveis, com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). A plataforma inclui também informação sobre carregamento de veículos elétricos e apoios do Estado.

Existem ainda outras funcionalidades, como receitas económicas, planeamento semanal de refeições e ferramentas para ajudar a gerir o orçamento familiar. É possível também guardar talões de compra e acompanhar prazos de garantia.

Apesar de não precisar de efetuar um registo para utilizar a plataforma, a criação de uma conta melhora a experiência, guardando progresso, desbloqueando avisos, sincronização e e-mail semanal.

Uma ajuda para gerir as despesas familiares

Uma das vantagens do PoupeJá é a possibilidade de utilizar a plataforma gratuitamente, sem necessidade de criar uma conta. O serviço está atualmente disponível através do site e, segundo Ricardo Galha, estão previstas aplicações para Android e iOS, destinadas a alargar as formas de acesso à ferramenta.

Ao reunir a comparação de preços, os folhetos promocionais e informação sobre diferentes áreas das despesas familiares, o PoupeJá procura simplificar a procura pelas melhores oportunidades de poupança. A possibilidade de consultar preços de milhares de produtos em várias cadeias de supermercados, sem custos ou registo, torna a plataforma uma alternativa interessante para os consumidores portugueses.

Leia também: