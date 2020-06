Estas são as 5 empresas mais ricas do mundo da tecnologia

Não é novidade para ninguém que as grandes marcas tecnológicas movimentam milhares de valores diariamente. Mas por vezes isso não significa que sejam as empresas mais poderosas a nível financeiro.

Assim, através de uma análise minuciosa, o The Next Web conseguiu determinar quais são as 5 empresas de tecnologia mais ricas atualmente.

Se vos perguntássemos quais são para vocês as empresas mais ricas do mundo na área da tecnologia, quase que conseguíamos adivinhar algumas respostas. Provavelmente nomes como, por exemplo, a Apple, a Microsoft e a Google fariam parte da opinião das pessoas.

Mas será que é mesmo assim? Será que o facto de serem mais populares as torna mas poderosas ao nível da riqueza? Para responder a isso, o site The Next Web faz o seu trabalho de casa e avaliou quais as empresas do mundo tecnológico com mais dinheiro.

Para avaliar a saúde financeira das empresas, foi feita uma análise à relação da dívida e do património das mesmas. As dívidas referem-se ao montante que a empresa pediu emprestado para financiar os seus ativos. Já o património é a quantidade de dinheiro que a entidade tem nas suas reservas.

E assim se determinou quais 5 as empresas mais ricas do mundo tecnológico. E são elas:

1 – Alphabet

Balanço positivo de 100 mil milhões de dólares

A empresa que está por detrás da Google tem um montante total em dinheiro de 117 mil milhões de dólares, cerca de 104 mil milhões de euros. Por sua vez tem uma dívida avaliada em 17 mil milhões de dólares (~15 mil milhões de euros).

Ora, através do cálculo, a Alphabet tem um balanço positivo de 100 mil milhões de dólares (~89 mil milhões de euros). E este é o maior balanço positivo de todas as empresas dos Estados Unidos.

2 – Microsoft

Balanço positivo de 53 mil milhões de dólares

Já era quase certo que a Microsoft constava neste TOP 5 das empresas de tecnologia mais ricas.

A marca de Redmond tem um montante total de 137 mil milhões de dólares, cerca de 121 mil milhões de euros. No entanto tem uma dívida de 84 mil milhões de dólares (~74 mil milhões de euros). Feitas as contas dá um balanço positivo de 53 mil milhões de dólares, ou seja perto de 47 mil milhões de euros.

3 – Facebook

Balanço positivo de 49 mil milhões de dólares

A empresa de Mark Zuckerberg, que detém a rede social com o mesmo nome, ocupa o terceiro lugar deste ranking.

O Facebook possui um montante de 60 mil milhões de dólares (~53 mil milhões de euros) e um total de 11 mil milhões de dólares (~8 mil milhões de euros) em dívidas. A empresa tem assim um balanço positivo de 49 mil milhões de dólares, cerca de 43 mil milhões de euros.

4 – Cisco

Balanço positivo de 11 mil milhões de dólares

A Cisco detém um montante no total de 28 mil milhões de dólares (~25 mil milhões de euros) e uma dívida avaliada no total de 17 mil milhões de dólares (~15 mil milhões de euros).

Feitos os devidos cálculos, então a empresa tem um balanço positivo de 11 mil milhões de dólares, cerca de 10 mil milhões de euros.

5 – NVIDIA

Balanço positivo de 9 mil milhões de dólares

No mercado dos processadores gráficos, destaca-se a NVIDIA. A empresa tem um montante no total de 16 mil milhões de dólares (~14 mil milhões de euros) e uma dívida apurada em 7 mil milhões de dólares (~ mil milhões de euros).

Assim, a marca tem um balanço positivo de 9 mil milhões de dólares, perto de 8 mil milhões de euros.