Estas são as 25 principais companhias aéreas do mundo, de acordo com a AirlineRatings.com

A aviação está a ganhar cada vez mais relevo. Há mais destinos, os preços tendem a ficar mais em conta e há mais vontade de viajar. Portugal, por exemplo, registou no primeiro trimestre de 2024 mais de 5,6 milhões de hóspedes. Grande parte destes turistas chegou ao país através dos nossos aeroportos, e nos aviões de muitas empresas globais. Então, quais são as 25 principais companhias aéreas do mundo?

Dados segundo a AirlineRatings.com

A Qatar Airways é a “Companhia Aérea do Ano” de 2024, de acordo com a AirlineRatings.com. A empresa aérea, sediada em Doha, está de volta ao topo, depois de cair para o segundo lugar, atrás da Air New Zealand, em 2023.

A lista combina as principais auditorias de segurança e governamentais com 12 critérios-chave, desde classificações de produtos e avaliações de passageiros até segurança, idade da frota e relatórios de incidentes, de acordo com o site.

A lista deste ano é novamente dominada por empresas do Médio Oriente e da Ásia-Pacífico, embora a Air France/KLM da Europa tenha entrado na classificação em 6.º lugar. Mas atenção, a TAP está entre os melhores do mundo!

A lista completa das 25 melhores companhias aéreas premium para 2024, de acordo com o AirlineRatings.com, é a seguinte:

Qatar Airways Korean Air Cathay Pacific Airways Air New Zealand Emirates Air France/KLM All Nippon Airways Etihad Airways Qantas Virgin Australia/Atlantic Vietnam Airlines Singapore Airlines EVA Air TAP Portugal JAL Finnair Hawaiian Alaska Airlines Lufthansa / Swiss Turkish Airlines Grupo IGA (British Airways, Iberia) Air Canada Delta Air Lines United Airlines American Airlines

Num artigo em que anunciava a classificação, o editor responsável da AirlineRatings.com, Geoffrey Thomas, afirmou que:

A Qatar Airways ficou em primeiro lugar em muitas áreas-chave, embora a pontuação para os dez primeiros tenha sido muito renhida.

A Qatar Airways também venceu a categoria “Melhor Classe Executiva” pela quinta vez consecutiva, enquanto a Singapore Airlines foi nomeada “Melhor Primeira Classe” e a Air New Zealand “Melhor Classe Económica”.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Etihad Airways recebeu as honras máximas como “Melhor Companhia Aérea Ambiental”, completando as vitórias de cada uma das “transportadoras ME3” - um termo para descrever as três companhias aéreas dominantes do Médio Oriente: A Qatar Airways de Doha, a Emirates do Dubai e a Etihad Airways de Abu Dhabi.

As 25 principais transportadoras de baixo custo

O site AirlineRatings.com também avalia as companhias aéreas de baixo custo com base em 12 critérios, mas não classifica as 25 maiores vencedoras.

Eis a lista de 2024, por ordem alfabética:

Grupo AirAsia

Air Baltic

Air Canada Rouge

Cebu Pacific

EasyJet

Eurowings

FlyDubai

FlyNAS

GOL

Jeju Air

JetBlue

Grupo Jetstar

Jet2

Norwegian

Peach

Ryanair

Scoot

SpiceJet

Southwest Airlines

Sun Country Airlines

Transavia

Vietjet

Volotea

Vueling

WizzAir

O site também nomeia as melhores transportadoras de baixo custo por região, que são:

Américas: Southwest Airlines

Southwest Airlines Médio Oriente : FlyDubai

: FlyDubai Ásia : Grupo AirAsia

: Grupo AirAsia Austrália/Pacífico : Grupo Jetstar

: Grupo Jetstar Europa: EasyJet

E a mais barata de todas? O relatório diz que é a Vietjet do Vietname. Esta companhia foi nomeada a melhor companhia aérea de ultra baixo custo e a melhor companhia aérea de baixo custo em termos de hospitalidade a bordo.

