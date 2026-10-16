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Pulseira de fitness com ecrã: estas opções não pesam na carteira

1 Comentário

As pulseiras de fitness com ecrã são uma alternativa económica aos smartwatches, permitindo acompanhar a atividade física, monitorizar o sono e consultar notificações diretamente no pulso. Reunimos algumas opções acessíveis e bem avaliadas na Amazon.

Para quem procura acompanhar a atividade física diária sem investir num smartwatch, as pulseiras de fitness são uma opção a considerar. Compactas, leves e geralmente acessíveis, disponibilizam funcionalidades como contagem de passos, monitorização da frequência cardíaca, acompanhamento do sono e registo de diferentes modalidades desportivas.

Na Amazon, é possível encontrar modelos com diferentes características, incluindo ecrãs AMOLED, autonomia para vários dias de utilização e compatibilidade com smartphones Android e iOS, dependendo do dispositivo. Na escolha, importa considerar a qualidade do ecrã, as funcionalidades disponíveis e as avaliações dos compradores.

Para facilitar a pesquisa, reunimos uma seleção de pulseiras de fitness com ecrã, privilegiando modelos com avaliações positivas e preços competitivos.

A lista abaixo está ordenada da pulseira mais barata para a mais cara:

Huawei Band 10

Huawei Band 10

Smartwatch com monitorização de atividades físicas por inteligência artificial, preto.

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Huawei Band 6

Huawei Band 6

Rastreador de atividade física preto grafite

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Amazfit Band 7

Amazfit Band 7

Rastreador atividade física ecrã sempre ativo Alexa

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Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Pulseira de atividade, autonomia de até 21 dias

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Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9

Monitorizador de atividades, bateria com duração de até 21 dias, ecrã AMOLED de 1,74" com taxa de atualização de 60 Hz, resistência à água de 5 ATM, app Mi Fitness, azul.

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Huawei Band 9

Huawei Band 9

Ecrã AMOLED de 1,47 polegadas, bateria com duração de 2 semanas, preta

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Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8

Pulseira de atividade, até 16 dias, ecrã AMOLED com taxa de atualização de 60 Hz, 5 ATM, 150 modos desportivos, preto

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Xiaomi Smart Band 7

Xiaomi Smart Band 7

Pulseira de atividade preta

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Google Fitbit Inspire 3

Google Fitbit Inspire 3

Pulseira de saúde e atividade física com bateria de até 10 dias e compatível com Android e iOS

Ver na Amazon

Estas pulseiras podem ser uma escolha interessante para quem valoriza a simplicidade e o conforto, sem necessitar das funcionalidades mais avançadas de um smartwatch. Antes de comprar, consulte as especificações e as avaliações mais recentes, procurando perceber se responderão à sua necessidade.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
pulseira de fitness top amazon

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  1. Avatar de Ricardo Patinho
    Ricardo Patinho

    apple watch é so o melhor e nao aparece aqui ??? Comprei o series 12 é fantastico..tem contador de passos no widget nativo e frequencia cardiaca no widget tambem que eram 2 coisas que queria muito! Fantastico! So devia ter dual frequency no gps para ser perfeito

    Responder
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