Pulseira de fitness com ecrã: estas opções não pesam na carteira

As pulseiras de fitness com ecrã são uma alternativa económica aos smartwatches, permitindo acompanhar a atividade física, monitorizar o sono e consultar notificações diretamente no pulso. Reunimos algumas opções acessíveis e bem avaliadas na Amazon.

Para quem procura acompanhar a atividade física diária sem investir num smartwatch, as pulseiras de fitness são uma opção a considerar. Compactas, leves e geralmente acessíveis, disponibilizam funcionalidades como contagem de passos, monitorização da frequência cardíaca, acompanhamento do sono e registo de diferentes modalidades desportivas.

Na Amazon, é possível encontrar modelos com diferentes características, incluindo ecrãs AMOLED, autonomia para vários dias de utilização e compatibilidade com smartphones Android e iOS, dependendo do dispositivo. Na escolha, importa considerar a qualidade do ecrã, as funcionalidades disponíveis e as avaliações dos compradores.

Para facilitar a pesquisa, reunimos uma seleção de pulseiras de fitness com ecrã, privilegiando modelos com avaliações positivas e preços competitivos.

A lista abaixo está ordenada da pulseira mais barata para a mais cara:

Huawei Band 10 Smartwatch com monitorização de atividades físicas por inteligência artificial, preto. Ver na Amazon

Huawei Band 6 Rastreador de atividade física preto grafite Ver na Amazon

Amazfit Band 7 Rastreador atividade física ecrã sempre ativo Alexa Ver na Amazon

Xiaomi Smart Band 9 Pro Pulseira de atividade, autonomia de até 21 dias Ver na Amazon

Xiaomi Smart Band 9 Monitorizador de atividades, bateria com duração de até 21 dias, ecrã AMOLED de 1,74" com taxa de atualização de 60 Hz, resistência à água de 5 ATM, app Mi Fitness, azul. Ver na Amazon

Huawei Band 9 Ecrã AMOLED de 1,47 polegadas, bateria com duração de 2 semanas, preta Ver na Amazon

Xiaomi Smart Band 8 Pulseira de atividade, até 16 dias, ecrã AMOLED com taxa de atualização de 60 Hz, 5 ATM, 150 modos desportivos, preto Ver na Amazon

Xiaomi Smart Band 7 Pulseira de atividade preta Ver na Amazon

Google Fitbit Inspire 3 Pulseira de saúde e atividade física com bateria de até 10 dias e compatível com Android e iOS Ver na Amazon

Estas pulseiras podem ser uma escolha interessante para quem valoriza a simplicidade e o conforto, sem necessitar das funcionalidades mais avançadas de um smartwatch. Antes de comprar, consulte as especificações e as avaliações mais recentes, procurando perceber se responderão à sua necessidade.