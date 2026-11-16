Estado português deve exigir indemnização à Microsoft após apagão global

O Partido Comunista Português (PCP) considera que o Estado português deve exigir uma compensação financeira à Microsoft pelos prejuízos causados pela recente falha global dos serviços da tecnológica norte-americana.

O partido questionou o Governo sobre o impacto da interrupção dos serviços informáticos em organismos públicos e sobre os mecanismos que poderão ser utilizados para responsabilizar a empresa.

Numa pergunta dirigida ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o PCP pretende saber que entidades públicas foram afetadas, incluindo ministérios, municípios, estabelecimentos de ensino e unidades do Serviço Nacional de Saúde, bem como quais os prejuízos operacionais e financeiros provocados pela falha.

PCP alerta para a dependência tecnológica do Estado

Para os comunistas, este incidente voltou a demonstrar os riscos associados à dependência de grandes multinacionais tecnológicas, nomeadamente através de soluções de software proprietário e serviços na cloud.

O partido considera preocupante que uma falha numa infraestrutura privada possa comprometer o funcionamento de serviços públicos essenciais, levantando questões sobre a soberania digital e a capacidade de resposta do Estado.

Entre as questões colocadas ao Governo está a existência de planos de contingência e sistemas alternativos que permitam manter os serviços públicos operacionais perante situações semelhantes.

O PCP quer também saber que mecanismos contratuais e jurídicos poderão ser acionados para exigir à Microsoft o cumprimento dos níveis de serviço acordados (SLA) e o respetivo ressarcimento financeiro.

Governo garante funcionamento dos serviços públicos

A falha global afetou vários serviços do Microsoft 365, incluindo o Outlook, Teams e OneDrive, provocando dificuldades de acesso a ferramentas essenciais para empresas e entidades públicas em dezenas de países.

Em Portugal, foram registados constrangimentos em organismos ligados à Administração Pública e ao setor da Saúde. O Governo garantiu, contudo, que o funcionamento normal dos serviços públicos estava assegurado através de meios alternativos.

A origem do problema esteve relacionada com uma atualização de configuração que provocou instabilidade na infraestrutura da Microsoft, não existindo indicação de que o incidente tenha resultado de um ciberataque.

O PCP pretende ainda que o Executivo esclareça quanto gastou a Administração Pública em licenças Microsoft e serviços cloud nos últimos três anos e que medidas prevê adotar para reduzir a dependência tecnológica de fornecedores estrangeiros.

Para o partido, o episódio deve servir de alerta para a necessidade de investir em infraestruturas públicas próprias, interoperabilidade e soluções de software livre e de código aberto.