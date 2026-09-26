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Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma de todas as crianças, diz maioria

1 Comentário

Aberta a discussão sobre o futuro das pensões em Portugal, uma das soluções apresentadas passa por começar a preparar a reforma desde a infância. Por isso, na última questão, quisemos perceber como se posicionam aqueles que nos lêem.

Fechada a questão, é hora de perceber os resultados.

Com grande margem, 1182 (72%) leitores consideram que o Estado deveria, sim, criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças, uma proposta que poderia abranger crianças residentes em Portugal inscritas no sistema de ensino.

Os restantes 464 (28%) discordam, considerando que o Estado não deveria fazê-lo. Um leitor defendeu que a medida é “simplesmente inútil”, outro justificou que o “Estado não é nosso pai e não deve comportar-se como tal”, e ainda outro sustentou que o Estado deveria, em vez disso, focar-se na reforma dos adultos.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
pensão de reforma questão semanal reforma

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Comentários

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  1. Avatar de Toni da Adega
    Toni da Adega

    Abrir não digo que esse nem é o problema.

    Deviam era dar melhores condições financeiras e fiscais como acontece noutros países. As condições de poupança ou investimento em Portugal são ridículas.

    Responder
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