Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma de todas as crianças, diz maioria

Aberta a discussão sobre o futuro das pensões em Portugal, uma das soluções apresentadas passa por começar a preparar a reforma desde a infância. Por isso, na última questão, quisemos perceber como se posicionam aqueles que nos lêem.

Fechada a questão, é hora de perceber os resultados.

Com grande margem, 1182 (72%) leitores consideram que o Estado deveria, sim, criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças, uma proposta que poderia abranger crianças residentes em Portugal inscritas no sistema de ensino.

Os restantes 464 (28%) discordam, considerando que o Estado não deveria fazê-lo. Um leitor defendeu que a medida é “simplesmente inútil”, outro justificou que o “Estado não é nosso pai e não deve comportar-se como tal”, e ainda outro sustentou que o Estado deveria, em vez disso, focar-se na reforma dos adultos.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Nesta rubrica, colocamos questões sobre temas atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores, tanto no mundo da tecnologia como da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.