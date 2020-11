Estado de emergência vai manter-se até 8 de dezembro

O Estado de Emergência foi renovado! Não pode haver dúvidas que o mundo atravessa um momento difícil! A pandemia por COVID-19 tem tido um enorme impacto na sociedade e as medidas são duras!

Numa declaração ao país, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a renovação do Estado de Emergência.

Num comunicado sentido, Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que os portugueses estão muito cansados “destes nove meses”. No entanto, ainda nada está ganho e o estado do País é muito grave.

O Presidente da República pede calma, que não se recorra à violência e deixou já o aviso: o estado de exceção não será levantado tão cedo.

Numa declaração que demorou cerca de 15 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os especialistas referem que as medidas demoram cada vez mais tempo a produzir efeitos e quanto mais tarde forem tomadas menos eficazes serão e mais tempo terão de durar.

Apesar de sinais de ligeira descida do indicador de propagação do vírus e de desaceleração do crescimento dos casos em concelhos em que se interveio há mais tempo, sobe o número de mortes, o número de cuidados intensivos, o número de internados em geral e poderá atingir o nível máximo no final de novembro e início de dezembro