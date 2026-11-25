A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) prevê passar a atualizar anualmente o preço dos parquímetros em função da inflação, alargar as zonas de tarifa mais elevada e rever os benefícios do dístico verde, segundo o plano de atividades e orçamento para 2027-2030.

Depois de uma primeira subida de preços em 2026, que pôs fim a 15 anos de congelamento das tarifas, a EMEL pretende que o preço dos parquímetros passe a ser atualizado todos os anos de acordo com a inflação. A informação foi avançada pelo Público e consta do plano de atividades e orçamento da empresa municipal para o período entre 2027 e 2030, que será apresentado na próxima sexta-feira em reunião de vereação. Além da atualização anual, a EMEL pretende alargar as zonas sujeitas a tarifas mais elevadas, perante a crescente pressão sobre os lugares de estacionamento disponíveis na capital.

Menos lugares na tarifa mais barata

Os preços atualmente em vigor são os seguintes:

Tarifa Preço por hora (€) Limite de permanência Verde 0,85 4 horas Amarela 1,25 4 horas Vermelha 1,70 2 horas Castanha 2,10 2 horas

O plano prevê alterações na proporção de lugares abrangidos por cada tarifa. A vermelha deverá passar de 15% para 22% dos lugares tarifados em 2027, enquanto a verde, a mais barata, deverá recuar de 55% para 48%, o que significa que, pela primeira vez desde a introdução dos parquímetros em Lisboa, deixa de abranger a maioria dos lugares pagos na via pública.

A amarela deverá perder um ponto percentual e passar a representar 27% dos lugares tarifados, e a proporção de lugares abrangidos pela castanha, a mais cara atualmente em vigor, deverá aumentar.

De acordo com o mesmo jornal, o alargamento das zonas vermelhas deverá avançar ainda este ano nas freguesias de Arroios, Penha de França, Alvalade, Areeiro e Estrela, estando igualmente previstas alterações em Santo António, Campo de Ourique e Parque das Nações, embora ainda sem calendário definido.

Carros elétricos podem perder estacionamento gratuito

A EMEL associa a necessidade de aumentar os preços à escassez de lugares na via pública, agravada pelo aumento do número de veículos elétricos com direito a estacionamento gratuito e pela expansão das zonas reservadas exclusivamente a moradores. Na perspetiva da empresa, a atualização das tarifas permitirá melhorar a rotatividade dos lugares e facilitar o acesso ao comércio e aos serviços.

Em paralelo, a EMEL pretende rever os benefícios concedidos aos proprietários de automóveis elétricos através do dístico verde, que atualmente permite estacionar gratuitamente e sem limite de tempo. A revisão deverá passar pela introdução de limites de permanência e pela cobrança do estacionamento.

Atualmente, Lisboa conta com cerca de 55 mil dísticos verdes e 87 mil lugares de estacionamento tarifado, e a empresa considera que a gratuitidade sem restrições incentiva a utilização do automóvel e a ocupação prolongada dos lugares, agravando a pressão sobre a oferta existente.

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