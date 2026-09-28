Estação de energia FOSSiBOT: F1800, F2400 ou F3600 Pro?

O apagão de 28 de abril de 2025 mudou a relação de muita gente com a tomada da parede. Durante horas, o router, o frigorífico e o carregador do telemóvel ficaram mudos. Desde então, uma estação de energia FOSSiBOT, ou de qualquer outra marca, deixou de ser coisa de campistas. Passou a ser equipamento de casa.

A FOSSiBOT é conhecida por aqui sobretudo pelos smartphones robustos. No entanto, o catálogo europeu tem três estações com bateria LiFePO₄ para cenários bem diferentes. O F1800 é a novidade de 2026 e o mais compacto. O F2400 é o modelo mais vendido.

Já o F3600 Pro foi pensado para aguentar uma casa durante um corte longo. Todas saem de um armazém na Alemanha, sem portes e com IVA incluído. Além disso, todas têm desconto com os códigos que deixamos no final.

Antes de olhar para cada modelo, convém separar dois conceitos. A capacidade, em Wh, diz quanta energia a bateria guarda. A potência, em W, diz o que consegue alimentar ao mesmo tempo. Ou seja, uma máquina de café de 1500 W precisa de potência, mas uma noite inteira de frigorífico precisa de capacidade. As três FOSSiBOT distinguem-se sobretudo pela segunda.

Porquê LiFePO₄ numa estação de energia FOSSiBOT

Os três modelos usam células de fosfato de ferro e lítio. Esta química tornou-se padrão no segmento por boas razões. Primeiro, é muito mais estável ao calor do que as baterias de iões de lítio comuns. Isso importa quando se guarda um bloco de vários kWh na garagem ou na bagageira. Depois, aguenta muitos mais ciclos de carga.

A FOSSiBOT anuncia 4000 ciclos até 80% da capacidade no F1800 e no F2400.

No F3600 Pro fala em mais de 6500 ciclos. Com uso diário, isto dá cerca de uma década de vida útil. Por isso, a garantia das estações é de cinco anos (dois de base mais três de extensão).

FOSSiBOT F1800: o compacto de 2026 com modo ECO

O F1800 é o modelo que mais se afasta da ideia de “gerador de campismo”. Pesa 11,25 kg e mede 371 x 206 x 258 mm. Cabe numa prateleira ou debaixo da secretária, e é aí que a marca o quer.

Capacidade: 1024 Wh (LiFePO₄, células EVE)

1024 Wh (LiFePO₄, células EVE) Potência AC: 1800 W contínuos, 3600 W de pico

1800 W contínuos, 3600 W de pico Carregamento: 1200 W por AC (80% em 45 minutos, carga completa em cerca de 68 minutos); até 500 W solar; 1700 W com AC e solar em simultâneo

1200 W por AC (80% em 45 minutos, carga completa em cerca de 68 minutos); até 500 W solar; 1700 W com AC e solar em simultâneo Saídas: AC, 2x USB-C de 140 W, 1x USB-A de 18 W, 1x 12 V/10 A

AC, 2x USB-C de 140 W, 1x USB-A de 18 W, 1x 12 V/10 A UPS: comutação abaixo dos 10 ms

comutação abaixo dos 10 ms Ruído: cerca de 30 dB abaixo dos 200 W de carga

cerca de 30 dB abaixo dos 200 W de carga App: Wi-Fi e Bluetooth

O que o distingue dos “irmãos” é o modo ECO. Em vez de se limitar a carregar e descarregar, o F1800 pode ficar sempre ligado entre a tomada e os equipamentos. Dá prioridade ao sol quando existe, depois à bateria. Só vai à rede quando a carga desce aos 10%.

Na prática, com um painel na varanda, parte do consumo do escritório em casa passa a ser solar sem ninguém tocar em nada. A FOSSiBOT estima que o modo ECO pode desviar da rede cerca de 500 kWh por ano. Como sempre nestes números, depende do painel, da exposição e do que está ligado. Mas a lógica é sólida.

O outro detalhe pouco comum nesta faixa de preço é a expansão. O F1800 aceita baterias externas de chumbo ou lítio de 12 V, 24 V ou 48 V (até 15 A, cabo não incluído). Assim, quem tem uma bateria de autocaravana ou de instalação solar pode aproveitá-la para esticar a autonomia. Não precisa de comprar um módulo da marca.

A quem se destina: teletrabalho com proteção contra cortes, porque a UPS mantém um PC de secretária ligado sem reiniciar. No entanto, também serve para campismo leve ou como primeira estação lá de casa. Os 1024 Wh aguentam portátil e router durante um dia inteiro de trabalho. Contudo, não é o modelo para segurar um frigorífico a noite toda.

FOSSiBOT F2400: o mais vendido e o mais equilibrado

O F2400 é o modelo que fez o nome da marca neste segmento. Também já passou por várias redações. A TechRadar destacou o silêncio de funcionamento, a onda sinusoidal pura e o modo UPS. A alemã Basic Tutorials deu-lhe 92 em 100, com nota máxima na relação preço/desempenho. Não é um produto novo, e isso conta a favor. O desenho está maduro.

Capacidade: 2048 Wh (LiFePO₄)

2048 Wh (LiFePO₄) Potência AC: 2400 W contínuos, 4800 W de pico

2400 W contínuos, 4800 W de pico Carregamento: 1100 W por AC (cerca de 2 horas); até 500 W solar (cerca de 4 horas); cerca de 1,5 horas com os dois em simultâneo

1100 W por AC (cerca de 2 horas); até 500 W solar (cerca de 4 horas); cerca de 1,5 horas com os dois em simultâneo Saídas: 13 no total, com 3 tomadas AC, 4 USB-C (uma de 100 W), 2 USB-A, saída RV de 12 V/25 A, isqueiro de 12 V/10 A e 2 DC5521

13 no total, com 3 tomadas AC, 4 USB-C (uma de 100 W), 2 USB-A, saída RV de 12 V/25 A, isqueiro de 12 V/10 A e 2 DC5521 Peso e dimensões: 22 kg, 386 x 284 x 321 mm

22 kg, 386 x 284 x 321 mm App: Wi-Fi e Bluetooth na versão atual

Os 2400 W contínuos são a fronteira entre “carrega gadgets” e “substitui a tomada”. Chaleira, máquina de café de cápsulas, berbequim ou aquecedor pequeno: entra tudo. E os 2048 Wh dão margem real. Um frigorífico doméstico, com consumo médio à volta dos 100 W, aguenta entre 15 e 18 horas, já com as perdas do inversor. Um portátil de 60 W passa bem das 24 horas.

A Basic Tutorials sublinha um pormenor útil. É possível baixar a potência de carregamento AC (entre 300 e 1100 W) para poupar a bateria. Também evita disparar o disjuntor numa tomada de parque de campismo com pouca corrente. Por outro lado, a TechRadar aponta dois pontos fracos. Os botões de ativação das portas são pouco visíveis. E o ecrã não mostra o consumo de cada saída. Nada que impeça a compra, mas convém saber.

A quem se destina: o faz-tudo. Backup de casa para um corte de algumas horas, fins de semana fora da rede, autocaravana, pesca ou obras num terreno sem luz. Se só se comprar uma, é esta.

FOSSiBOT F3600 Pro: o backup de casa que cresce até 11,5 kWh

O F3600 Pro joga noutro campeonato. Pesa 42 kg e tem rodas com pega extensível, ao estilo mala de viagem. Portanto, não é para levar às costas para a praia. É para ficar em casa, ou numa casa de campo, a fazer de central de energia.

Capacidade: 3840 Wh de base, expansível até 11.520 Wh com duas baterias FB3840

3840 Wh de base, expansível até 11.520 Wh com duas baterias FB3840 Potência AC: 3600 W contínuos, 7200 W de pico

3600 W contínuos, 7200 W de pico Carregamento: 2200 W por AC (cerca de 2 horas); até 2000 W solar (cerca de 2 horas); cerca de 1,5 horas com os dois

2200 W por AC (cerca de 2 horas); até 2000 W solar (cerca de 2 horas); cerca de 1,5 horas com os dois UPS: comutação em cerca de 10 ms, até 2500 W em modo UPS

comutação em cerca de 10 ms, até 2500 W em modo UPS Saídas: 3 tomadas AC, 4 USB-C (uma de 100 W), 2 USB-A, saída RV de 12 V/25 A, isqueiro, 2 DC de 12 V/3 A

3 tomadas AC, 4 USB-C (uma de 100 W), 2 USB-A, saída RV de 12 V/25 A, isqueiro, 2 DC de 12 V/3 A Peso e dimensões: 42 kg, 609 x 321 x 475 mm

42 kg, 609 x 321 x 475 mm App: BrightEMS, por Bluetooth e Wi-Fi

O número que importa aqui é a entrada solar de 2000 W. Com quatro ou cinco painéis dobráveis, ou uma pequena instalação fixa com MC4, o F3600 Pro recarrega em cerca de duas horas de sol. Ou seja, funciona como um sistema solar doméstico de arranque, sem obras nem licenças. A Guru3D testou-o em 2025 e deu-lhe o seu prémio editorial. Descreveu-o como uma estação “que pode crescer com as necessidades” de quem “valoriza desempenho técnico acima do marketing”. Como pontos negativos, a mesma análise refere o peso, a falta de certificação contra água e os cabos fotovoltaicos incluídos, que são curtos.

Quanto à autonomia, pense-se num frigorífico, no router, umas lâmpadas e carregadores, uns 150 a 200 W em média. Com os 3840 Wh de base, isso aguenta perto de um dia. Com as duas expansões e os 11,5 kWh, fala-se de mais de dois dias sem rede. É o único dos três que responde à pergunta “e se o corte durar mais do que uma tarde?”.

A quem se destina: casas em zonas com cortes frequentes, casas de campo sem rede ou com rede fraca, oficinas. Também para quem quer um sistema solar modular sem se prender a uma instalação fixa.

Os painéis: SP200 e SP400 Pro

Sem painel, uma estação de energia FOSSiBOT é só uma bateria grande. A FOSSiBOT tem dois painéis dobráveis compatíveis com as três estações via MC4. O SP200 tem 200 W, células monocristalinas, 8 kg, quatro secções, eficiência até 23,4% e certificação IP67.

É a entrada natural para o F1800 e o F2400. O SP400 Pro tem 400 W, 9 kg, construção bifacial, eficiência até 25% e IP67. Faz sentido com o F3600 Pro, ou para quem quer os 500 W de entrada solar do F2400 com um único painel. A face traseira capta luz refletida. Segundo a marca, sobre superfícies claras isso rende 10 a 15% adicionais.

Preço e disponibilidade

Cada estação de energia FOSSiBOT está na loja europeia da marca, com envio gratuito a partir da Alemanha e IVA incluído. Os códigos abaixo são exclusivos para os leitores do Pplware e aplicam-se no carrinho.

FOSSiBOT F1800: preço de tabela 799 €, fica em 419 € com o código PRPTF18A

com o código FOSSiBOT F2400: preço de tabela 1199 €, fica em 689 € com o código PRPTF24A

com o código FOSSiBOT F3600 Pro: preço de tabela 2599 €, fica em 1329 € com o código PRPTF36A

com o código Painel solar SP200: código YTSP20DF

Painel solar SP400 Pro: código YTS40PDF

A campanha é por tempo limitado e a marca não indicou data de fim. Por isso, os preços acima são os válidos à data de publicação.

Em conclusão

Escolher a estação de energia FOSSiBOT certa é menos sobre qual é melhor e mais sobre o problema a resolver. O F1800 é a estação de que nos esquecemos. Fica entre a tomada e a secretária, aproveita o sol quando o há e segura o computador quando a luz vai abaixo.

O F2400 continua a ser o ponto de equilíbrio entre capacidade, potência e preço. As análises independentes confirmam que a marca não promete o que não entrega. Já o F3600 Pro é para quem percebeu, a 28 de abril do ano passado, que “umas horas” podem facilmente transformar-se “num dia e meio”. E prefere ser quem ainda tem o frigorífico frio.

Em qualquer dos casos, a conta é simples. LiFePO₄, cinco anos de garantia, armazém europeu e os preços com os códigos do Pplware. Com isto, qualquer estação de energia FOSSiBOT fica entre as propostas mais competitivas que passaram por aqui neste segmento.