Estabelecimentos comerciais a exigir valor mínimo para pagar com Multibanco: é legal?

A questão dos valores mínimos para pagamento com cartão bancário gera dúvidas frequentes entre consumidores e comerciantes. Afinal, pode um estabelecimento recusar-se a aceitar Multibanco numa compra de baixo valor?

De acordo com o Banco de Portugal, no manual de "Boas práticas de comerciantes na aceitação de cartões de pagamento", os "beneficiários de operações de pagamento (em regra, os comerciantes) não são obrigados a aceitar cartões de pagamento".

Quem optar por aceitar este meio de pagamento terá de suportar a chamada Taxa de Serviço do Comerciante (TSC), uma comissão cobrada por cada transação. Em compras de valor muito reduzido, essa taxa pode tornar a operação pouco vantajosa para o comerciante.

Valor mínimo para cartão: permitido, mas com regras

Impor um valor mínimo para pagamentos com cartão é uma prática legítima. No entanto, a ASAE é clara: o comerciante tem obrigação de informar o consumidor de forma clara, objetiva e adequada.

Concretamente, a informação deve estar visível no estabelecimento antes de o cliente chegar à caixa.

Segundo a Lei da Defesa dos Consumidores (Lei n.º 24/96), desde que a condição esteja devidamente publicitada, não existe qualquer ofensa aos direitos dos consumidores.

A exceção da pandemia

Entre março e junho de 2020, uma medida aprovada em Conselho de Ministros obrigou temporariamente todos os comerciantes a aceitar pagamentos por cartão independentemente do valor, em resposta à pandemia da COVID-19.

No entanto, findo esse período, voltaram a aplicar-se as regras habituais.

O que é que o consumidor pode exigir?

O comerciante pode definir os termos em que aceita cartões, incluindo marcas, tipos e valores mínimos. Contudo, não pode aplicar essas restrições sem as comunicar claramente.

A informação tem de estar visível antes da compra, não no momento do pagamento.