Esta startup paga 20 dólares por hora para passear cães robô…

Uma startup de São Francisco está a pagar a pessoas para passearem cães robô pela cidade, o que revela o estado atual da robótica e da inteligência artificial (IA).

O que aconteceu

De acordo com o The New York Times, no início deste mês, a startup Dimensional publicou uma oferta de emprego no grupo de Facebook “Bay Area Jobs”. Oferecia 20 dólares por hora para passear cães robô durante quatro a seis horas seguidas, sem necessidade de experiência prévia.

Os candidatos a este peculiar trabalho apenas precisavam de se sentir confortáveis com o facto de estarem a manusear um cão de metal de 15 kg, pois se este sobreaquecesse e se desligasse a meio do passeio, teriam de o carregar de volta ao escritório. Segundo o jornal, o anúncio foi entretanto removido.

A Dimensional está a desenvolver um sistema operativo open-source para robôs, e o seu fundador, Stash Pomichter, pretende conectá-lo a agentes de IA para que as pessoas possam dar ordens faladas ou escritas aos robôs, tal como já fazem com assistentes de IA.

O objetivo é que as máquinas realizem trabalho físico, como transportar caixas pesadas ou fazer compras. No entanto, um robô precisa primeiro de se movimentar numa cidade caótica, e é essa a parte que a Dimensional ainda tem de resolver.

Como funcionam estes cães robô?

Quem quiser passear o cão robô pode controlá-lo através de um comando ou de uma aplicação móvel, enquanto as suas câmaras e sensores gravam tudo. Pomichter explicou ao TNYT que estas imagens são “verdade de terreno”, ou seja, exemplos reais de como um operador competente lida com ruas, obstáculos e multidões. Posteriormente, a Dimensional compara esses dados com o desempenho de um agente de IA quando controla o mesmo robô.

“Os agentes ainda são muito maus a controlar hardware”, afirmou Pomichter, acrescentando que os humanos continuam a ser necessários durante o processo. Os modelos de linguagem conseguem lidar razoavelmente bem com tarefas num ecrã, mas guiar uma máquina de quatro patas pelo mundo físico é um problema muito mais difícil.

Pomichter afirma que a empresa comprou mais de 100 cães robô e 50 robôs humanoides a fabricantes dos Estados Unidos, China e Alemanha. Os cães recebidos recentemente são da Unitree e custam cerca de 2000 dólares cada. São enviados prontos a controlar com um comando ou aplicação, permitindo que a Dimensional se concentre no software.

Os objetivos a longo prazo da Dimensional incluem fábricas, centros de dados, estaleiros de construção e trabalhos de segurança. Pomichter também programou um cão para patrulhar o escritório da empresa durante a noite, enviando-lhe uma mensagem de texto se detetar alguém depois da meia-noite, para que possa verificar as câmaras.

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