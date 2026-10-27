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Está a pagar IMI a mais? Dica para uma possível poupança em 2027

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Alguns proprietários portugueses poderão estar a pagar mais Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) do que deveriam. O problema está relacionado com a falta de atualização automática de alguns dos fatores utilizados pelas Finanças no cálculo do valor patrimonial tributário dos imóveis.

Está a pagar IMI a mais? Dica para uma possível poupança em 2027

A poucos meses do final de 2026, os proprietários podem ainda ter oportunidade de reduzir o imposto a pagar em 2027, desde que confirmem que uma nova avaliação do imóvel é efetivamente vantajosa.

Porque pode estar a pagar IMI a mais?

O valor do IMI depende do valor patrimonial tributário (VPT) do imóvel e da taxa definida pelo município onde este se encontra. No entanto, nem todos os elementos utilizados no cálculo do VPT são atualizados automaticamente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Um dos exemplos apontados pela DECO PROteste é o coeficiente de vetustez, que está relacionado com a idade do edifício e pode diminuir à medida que o imóvel envelhece. O coeficiente de localização é outro dos fatores que podem influenciar o valor patrimonial tributário.

Quando estes elementos não refletem as características atuais do imóvel, o proprietário poderá estar a pagar um imposto superior àquele que resultaria de uma nova avaliação.

Está a pagar IMI a mais? Dica para uma possível poupança em 2027

Como saber se pode pagar menos IMI?

Para saber se pode pagar menos IMI, os proprietários devem começar por simular o valor do imposto antes de avançarem com qualquer pedido às Finanças.

Para isso, a DECO PROteste disponibiliza um simulador gratuito na plataforma Impostos Simples, que permite verificar se uma nova avaliação poderá traduzir-se numa redução do valor patrimonial tributário e, consequentemente, do IMI. Há outro simulador aqui.

Contudo, existe um detalhe importante: uma nova avaliação não significa necessariamente pagar menos imposto. Se o resultado determinar um aumento do VPT, o valor do IMI poderá também subir.

Por esse motivo, é essencial fazer as contas antes de apresentar o pedido. Além disso, as reavaliações solicitadas pelos proprietários só podem, em regra, ser pedidas com um intervalo mínimo de três anos.

Prazo termina a 31 de dezembro: ainda pode poupar em 2027

Os proprietários que confirmem existir uma vantagem na reavaliação devem ter atenção ao calendário. Para que uma eventual redução do IMI produza efeitos em 2027, o pedido deverá ser apresentado até 31 de dezembro de 2026, desde que sejam cumpridas as condições aplicáveis.

O pedido pode ser feito através do Portal das Finanças ou presencialmente, num serviço de Finanças. O procedimento é gratuito.

Importa salientar que uma eventual redução não terá efeitos retroativos sobre o imposto de 2026. A poupança poderá refletir-se no IMI a pagar no próximo ano.

Assim, antes de avançar, os proprietários devem confirmar o valor patrimonial tributário atual, verificar se já podem pedir uma nova avaliação e comparar os resultados da simulação.

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Autor: Pedro Pinto
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