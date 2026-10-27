Está a pagar IMI a mais? Dica para uma possível poupança em 2027

Alguns proprietários portugueses poderão estar a pagar mais Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) do que deveriam. O problema está relacionado com a falta de atualização automática de alguns dos fatores utilizados pelas Finanças no cálculo do valor patrimonial tributário dos imóveis.

A poucos meses do final de 2026, os proprietários podem ainda ter oportunidade de reduzir o imposto a pagar em 2027, desde que confirmem que uma nova avaliação do imóvel é efetivamente vantajosa.

Porque pode estar a pagar IMI a mais?

O valor do IMI depende do valor patrimonial tributário (VPT) do imóvel e da taxa definida pelo município onde este se encontra. No entanto, nem todos os elementos utilizados no cálculo do VPT são atualizados automaticamente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Um dos exemplos apontados pela DECO PROteste é o coeficiente de vetustez, que está relacionado com a idade do edifício e pode diminuir à medida que o imóvel envelhece. O coeficiente de localização é outro dos fatores que podem influenciar o valor patrimonial tributário.

Quando estes elementos não refletem as características atuais do imóvel, o proprietário poderá estar a pagar um imposto superior àquele que resultaria de uma nova avaliação.

Como saber se pode pagar menos IMI?

Para saber se pode pagar menos IMI, os proprietários devem começar por simular o valor do imposto antes de avançarem com qualquer pedido às Finanças.

Para isso, a DECO PROteste disponibiliza um simulador gratuito na plataforma Impostos Simples, que permite verificar se uma nova avaliação poderá traduzir-se numa redução do valor patrimonial tributário e, consequentemente, do IMI. Há outro simulador aqui.

Contudo, existe um detalhe importante: uma nova avaliação não significa necessariamente pagar menos imposto. Se o resultado determinar um aumento do VPT, o valor do IMI poderá também subir.

Por esse motivo, é essencial fazer as contas antes de apresentar o pedido. Além disso, as reavaliações solicitadas pelos proprietários só podem, em regra, ser pedidas com um intervalo mínimo de três anos.

Prazo termina a 31 de dezembro: ainda pode poupar em 2027

Os proprietários que confirmem existir uma vantagem na reavaliação devem ter atenção ao calendário. Para que uma eventual redução do IMI produza efeitos em 2027, o pedido deverá ser apresentado até 31 de dezembro de 2026, desde que sejam cumpridas as condições aplicáveis.

O pedido pode ser feito através do Portal das Finanças ou presencialmente, num serviço de Finanças. O procedimento é gratuito.

Importa salientar que uma eventual redução não terá efeitos retroativos sobre o imposto de 2026. A poupança poderá refletir-se no IMI a pagar no próximo ano.

Assim, antes de avançar, os proprietários devem confirmar o valor patrimonial tributário atual, verificar se já podem pedir uma nova avaliação e comparar os resultados da simulação.