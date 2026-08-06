Esqueça o arroz! A Apple explica o que fazer se o iPhone se molhar

O mito de colocar o telemóvel no arroz para retirar a humidade continua vivo, mas a Apple alerta para os riscos dessa prática. Pequenas partículas de pó ou grãos podem entrar na porta de carregamento do iPhone, provocando danos físicos no conector e agravando o problema inicial. Para gerir este tipo de incidentes, a gigante de Cupertino recomenda procedimentos simples.

O erro imediato: tentar carregar o iPhone

Perante um derrame de líquido ou uma queda acidental na água, a reação comum e em muitas situações passa por ligar o cabo de energia. A ideia é verificar se o equipamento continua a funcionar. Contudo, a combinação de eletricidade e humidade acelera o processo de corrosão dos conectores internos. Isto pode ditar a morte do iPhone.

A indicação principal da Apple passa por desconectar imediatamente qualquer cabo e segurar o smartphone com a porta do conector virada para baixo. A isso devem-se aplicar pequenos toques suaves na mão para expelir o excesso de líquido. Depois, o iPhone deve secar ao ar num local bem ventilado. Claro que o arroz é para esquecr eneste processo.

Protocolo de secagem e os limites de tempo

Quando surge o aviso de humidade no conector Lightning ou USB-C, o sistema bloqueia temporariamente a passagem de energia por segurança. A recomendação oficial implica aguardar pelo menos 30 minutos antes de tentar conectar um cabo. Se o alerta persistir, a secagem completa pode demorar até 24 horas. Em situações onde o iPhone ficou submerso, o tempo mínimo recomendado antes de uma ligação por cabo é de cinco horas.

Alternativas de emergência como a carga sem fios só devem ser utilizadas se a traseira do telefone estiver completamente seca. Por outro lado, o uso de secadores de cabelo, fontes diretas de calor, ar comprimido ou passar cotonetes e papel na porta são práticas a evitar. Empurram a humidade ou deixam resíduos no interior.

Substâncias agressivas e assistência Apple

Se o contacto ocorrer com sumos, água do mar ou bebidas açucaradas, a evaporação deixa resíduos corrosivos. A recomendação nestas cenários passa por passar a zona afetada por água da torneira sem mergulhar o equipamento e secar a superfície com um pano suave sem filamentos. Também aqui o arroz é de ignorar por não ter impacto.

A certificação de resistência à água atenua os estragos, mas diminui com o uso diário e não garante impermeabilidade total. Caso os avisos da Apple no ecrã continuem após um dia completo, a consulta num centro de suporte técnico especializado torna-se o passo mais seguro para evitar danos permanentes na placa do iPhone.

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