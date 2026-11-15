Esqueça a Alemanha e França: estes são os países mais ricos da Europa em 2026

As maiores economias da Europa não são necessariamente as mais ricas quando o critério é o produto por habitante. Com base nas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026, vários dos países mais pequenos do continente superam potências como a Alemanha, a França e o Reino Unido.

Com base nas projeções do FMI para 2026, constantes da edição de outubro de 2026 do World Economic Outlook, a Visual Capitalist ilustrou o estado da economia europeia, tendo em conta o produto por habitante.

Os valores são expressos em dólares norte-americanos correntes, ao câmbio de mercado, e resultam da divisão do produto interno bruto (PIB) nominal pela população, pelo que não correspondem ao salário médio nem à riqueza de um cidadão. A lista inclui apenas os países com projeções do FMI e deixa de fora, por exemplo, o Mónaco, para o qual o Banco Mundial apontava, em 2024, cerca de 288 mil dólares por habitante.

Os seis países acima dos 100 mil dólares

Apenas seis países europeus ultrapassam os 100 mil dólares de PIB per capita, todos situados no norte ou no ocidente do continente: Liechtenstein, Luxemburgo, Irlanda, Suíça, Noruega e Islândia. A Irlanda surge com 127.837 dólares, enquanto a Alemanha, a maior economia europeia em termos de PIB total, ocupa apenas o 12.º lugar da lista do FMI, com 65.699 dólares por habitante, uma posição explicada pela dimensão da sua população, muito superior à dos países que lideram a tabela.

No extremo oposto encontra-se a Ucrânia, com 7075 dólares por habitante, valor que reflete a contração económica provocada pela invasão em grande escala da Rússia, em 2022, e a recuperação ainda incompleta da atividade.

Porque é que os países pequenos aparecem tão bem classificados

Parte do resultado do Liechtenstein e do Luxemburgo deve-se ao efeito dos trabalhadores transfronteiriços, que contribuem para o produto do país onde trabalham, mas são contabilizados na população do país onde residem, o que pode gerar valores de PIB per capita invulgarmente elevados em economias de pequena dimensão.

No Luxemburgo, segundo o instituto de estatística nacional (Statec), 47% dos assalariados no final de 2025 residiam noutros países, em particular em França, na Alemanha e na Bélgica, enquanto no Liechtenstein a produção das indústrias exportadoras e dos serviços financeiros é suportada, em parte, por trabalhadores oriundos da Áustria e da Suíça.

O caso da Irlanda tem uma explicação diferente, pois o seu PIB per capita é influenciado pela atividade das multinacionais, nomeadamente através de propriedade intelectual e de locação de aeronaves.

O rendimento nacional bruto modificado (em inglês, GNI), indicador concebido para excluir os efeitos da globalização que distorcem a medição da dimensão da economia irlandesa, correspondeu a 55,4% do PIB em 2025, segundo dados preliminares do Central Statistics Office (CSO), o gabinete de estatística da Irlanda, ajudando a perceber por que razão a posição do país no ranking pode não refletir a situação financeira típica das famílias.

O custo de vida altera a comparação

O mesmo montante em dólares compra quantidades diferentes de bens e serviços consoante o país, razão pela qual o ajustamento pela paridade do poder de compra (PPC) oferece outra perspetiva sobre as diferenças entre economias.

A Polónia, com 31.186 dólares, tem um PIB per capita nominal cerca de 25% inferior ao de Espanha, que regista 41.756 dólares. Contudo, depois de ajustado o poder de compra, a diferença entre os dois países reduz-se de forma considerável, uma vez que os bens e serviços são geralmente mais baratos na Polónia.

Também as flutuações cambiais podem alterar o PIB per capita expresso em dólares sem que tenha havido uma variação equivalente na produção real de bens e serviços.