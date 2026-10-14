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Inteligência Artificial

Espionagem? OpenAI encontra gravador escondido num escritório e funcionário é detido pelo FBI

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A OpenAI utilizou os seus próprios modelos de inteligência artificial para analisar um dispositivo de gravação oculto num dos seus escritórios e identificar o funcionário suspeito de o ter instalado. O caso foi comunicado ao FBI, que avançou com uma detenção.

Espionagem? OpenAI encontra gravador escondido num escritório e funcionário é detido pelo FBI

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, revelou ter descoberto um sofisticado dispositivo de gravação escondido num dos seus escritórios. Através dos seus modelos de inteligência artificial, a empresa conseguiu analisar o equipamento e identificar o funcionário suspeito de o ter colocado no local alguns dias antes.

O caso foi comunicado ao FBI, que procedeu à detenção do suspeito. A investigação continua em curso, com a OpenAI a garantir que irá colaborar com as autoridades norte-americanas.

Espionagem? OpenAI encontra gravador escondido num escritório e funcionário é detido pelo FBI

Segundo a empresa, não existem, até ao momento, indícios de que o funcionário tenha acedido indevidamente ou extraído pesos dos modelos de IA, código-fonte ou dados de clientes. O colaborador foi despedido.

A OpenAI considera que o incidente demonstra como a inteligência artificial pode ajudar a identificar e investigar ameaças sofisticadas, incluindo aquelas que têm origem no interior das próprias organizações.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
fbi inteligência artificial OpenAI

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