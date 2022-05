“ESG é uma fraude”: Elon Musk perde 12 mil milhões em 24 horas

Elon Musk é o "rei" das polémicas e além de tudo o que tem acontecido no tema "Twitter", o magnata está agora envolvido noutra situação. Depois de condenar no Twitter a saída da Tesla do índice ESG da Standard & Poor's (S&P) e de anunciar a sua "conversão" ao Partido Republicano, Elon Musk perdeu 12 mil milhões em apenas 24 horas.

Elon Musk chegou mesmo a dizer que ESG é uma fraude.

A governança ambiental, social e corporativa é uma abordagem para avaliar até que ponto uma empresa trabalha em prol de objetivos sociais que vão além do papel de uma corporação para maximizar os lucros em nome dos acionistas da empresa.

Depois da Tesla ter sido afastada, Elon Musk não poupou nas críticas chegando a expor publicamente a sua opinião, no Twitter.

Segundo Musk, "A Exxon é classificada como as dez melhores empresas do mundo em ESG pela S&P 500, enquanto a Tesla não fez parte da lista! O ESG é uma fraude. Foi armado por falsos guerreiros da justiça social"

Segundo informações do Jornal de Negócios, A S&P Global Ratings justificou a saída da empresa automóvel deste ranking por problemas relacionados com questões de recursos humanos, incluindo alegações de discriminação racial. A agência de rating dá ainda conta de alegada manipulação por parte da Tesla na investigação conduzida pelos EUA sobre as mortes e ferimentos causados pelo piloto automático da marca.

Foi também no Twitter que Musk anunciou a sua "conversão" ao Partido Republicano. "No passado votei nos democratas, porque eram (sobretudo) o partido da bondade. No entanto, tornaram-se o partido da divisão e ódio, por isso vou votar nos republicanos".

Face a tudo o que está a acontecer, Musk já perdeu 49 mil milhões de dólares desde que lançou a sua oferta pública hostil pelo Twitter no mês passado e 60,4 mil milhões desde o início do ano, a terceira maior perda a seguir ao CEO da Binance, Changpeng Zhao (cerca de 81 mil milhões de dólares) e Jeff Bezos (62 milhões de dólares).

No entanto, o fundador da SpaceX continua a ser o homem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada pela Bloomberg em 209,09 mil milhões de dólares.