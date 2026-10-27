ESET introduz proteção para ChatGPT e reforça segurança do iPhone

A ESET anunciou novas funcionalidades de segurança para os produtos ESET HOME Security e ESET Small Business Security. As novidades incluem proteção contra fraudes online criadas com recurso a inteligência artificial (IA), monitorização de agentes de IA e ferramentas para detetar comportamentos suspeitos.

A atualização pretende responder à evolução das ameaças informáticas, numa altura em que os cibercriminosos recorrem cada vez mais à inteligência artificial para desenvolver esquemas fraudulentos convincentes, distribuir ligações maliciosas e explorar novas formas de ataque.

ESET AI Security protege a utilização de ferramentas de inteligência artificial

Uma das principais novidades é o ESET AI Security, uma camada adicional de proteção concebida para reduzir os riscos associados à utilização de ferramentas de inteligência artificial.

Esta tecnologia inclui várias funcionalidades destinadas a analisar conteúdos, identificar ameaças e acompanhar as ações executadas por agentes de IA.

Entre as novidades está o AI Conversation Security, que protege as interações com o ChatGPT através da análise dos URLs presentes nas respostas. A funcionalidade identifica ligações associadas a phishing, fontes maliciosas ou conteúdos potencialmente indesejados, alertando o utilizador antes de este aceder aos sites.

A ferramenta também analisa scripts gerados por modelos de linguagem de grande dimensão (LLM), com o objetivo de ajudar a impedir a execução de código malicioso nos dispositivos. O suporte para outros serviços, como o Google Gemini e o Microsoft Copilot, está previsto para uma fase posterior.

Outra funcionalidade é o AI Agent Security, que monitoriza os conteúdos acedidos pelos agentes de IA, bem como os ficheiros e scripts que estes descarregam. O objetivo passa por identificar ficheiros potencialmente perigosos e ligações externas suspeitas antes de estes representarem uma ameaça para o sistema.

A ESET introduz ainda o AI Behavioral Monitoring, que acompanha continuamente o comportamento dos agentes de IA. A ferramenta procura detetar ações invulgares, tentativas de acesso suspeitas, padrões inesperados e origens de transferências potencialmente perigosas.

Por sua vez, o AI Skills Checker é uma ferramenta online gratuita que analisa as chamadas AI skills — instruções que permitem ampliar as capacidades das ferramentas de inteligência artificial — para identificar indícios de atividade maliciosa ou comportamentos de risco antes da sua instalação e utilização.

Navegação mais segura e proteção de dados sensíveis

A atualização inclui também a funcionalidade Browser Screen Protection, desenvolvida para reforçar a proteção dos dados sensíveis durante a navegação na Internet.

Segundo a ESET, esta tecnologia impede capturas, gravações e partilhas de ecrã não autorizadas, além de oferecer proteção contra infostealers e outros tipos de malware capazes de capturar o conteúdo apresentado no ecrã.

A funcionalidade destina-se particularmente a situações em que os utilizadores lidam com informação sensível, como operações bancárias online, compras pela Internet ou sessões de navegação privada.

ESET prepara novas ferramentas de segurança para iPhone e iPad

A empresa anunciou igualmente novas funcionalidades para o ESET Mobile Security para iOS, uma aplicação que deverá chegar à App Store em versões gratuita e premium, ficando a sua disponibilização dependente da aprovação da Apple.

A versão gratuita inclui três ferramentas principais:

Link Checker: verifica URLs através da base de dados de ligações maliciosas da ESET, que é atualizada continuamente.

verifica URLs através da base de dados de ligações maliciosas da ESET, que é atualizada continuamente. Device Scan: apresenta uma avaliação do estado de segurança do dispositivo e identifica possíveis vulnerabilidades, configurações incorretas e permissões de proteção desativadas.

apresenta uma avaliação do estado de segurança do dispositivo e identifica possíveis vulnerabilidades, configurações incorretas e permissões de proteção desativadas. Device Settings Check: analisa definições relevantes, como o bloqueio do ecrã, a gestão das notificações e o espaço de armazenamento disponível para futuras atualizações.

A versão premium acrescenta duas funcionalidades. O Anti-Phishing para Safari bloqueia páginas maliciosas antes de estas serem carregadas, enquanto o Connection Security identifica redes Wi-Fi potencialmente perigosas e permite criar uma lista de redes consideradas de confiança.

Estas ferramentas procuram ajudar os utilizadores a identificar riscos associados tanto à navegação como à configuração do próprio dispositivo.

ESET Small Business Security passa a incluir Controlo Web

As novidades abrangem também os pequenos negócios. O ESET Small Business Security passa a integrar o Controlo Web, uma funcionalidade que permite aos administradores definir regras de acesso à Internet para os colaboradores.

A ferramenta permite restringir o acesso a páginas com conteúdos perigosos ou inadequados, material potencialmente ofensivo, conteúdos que possam violar direitos de propriedade intelectual ou sites suscetíveis de prejudicar a produtividade.

Desta forma, as pequenas empresas passam a dispor de mais opções para controlar a navegação dos colaboradores e reduzir a exposição a determinados riscos online.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da ESET Portugal.