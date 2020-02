ESET designada “strong performer” por especialista independente

A ESET, empresa líder global na área da cibersegurança distribuída em Portugal pela WhiteHat, foi reconhecida como “strong performer” no relatório do terceiro trimestre de 2019 The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites.

O prestigioso relatório avaliou os 15 principais pacotes de segurança do mercado, incluindo a sua capacidade de prevenir, detetar e resolver ameaças endpoint, com a ESET emergindo como“strong performer”.

Ao analisar o mercado geral, o relatório afirmou que “compradores de pacotes de segurança endpoint priorizam proteção automática contra ameaças”.

O relatório sublinha que os pacotes de segurança endpoint estão cada vez mais a “ter como função proteger contra ameaças direcionadas” e que, portanto, os clientes devem procurar fornecedores que “integram eficazmente prevenção, deteção e resposta a ameaças”, “estendem a visibilidade e controlo ao longo de um vasto ecossistema endpoint” e “oferecem flexibilidade numa variedade de ambientes e tolerâncias a riscos”.

O relatório distinguiu o portefólio completo de ofertas empresariais da ESET, uma vez que esta alargou o seu foco para ir ao encontro das crescentes exigência do mercado profissional.

A ESET recebeu a pontuação mais alta possível nos critérios de visão e foco empresarial e foi reconhecida por desenvolver várias funcionalidades direcionadas a clientes empresariais, como Endpoint Detection and Response (EDR), deteção e resposta gerida, serviços de inteligência contra ameaças e gestão de vulnerabilidades.

A ESET também alcançou a melhor pontuação possível no critério de suporte para SO, que é definido como suporte alargado para sistemas operativos relativamente a outros na avaliação.

Para avaliar o estado do mercado de pacotes de segurança endpoint e ver como os fornecedores se comparam uns com os outros, a Forrester analisou os pontos fortes e fracos dos principais fornecedores. Depois de examinar pesquisas passadas, estudos de necessidades dos utilizadores e entrevistas com fornecedores e especialistas, a Forrester desenvolveu um conjunto completo de 25 critérios, que dividiu em três categorias:

Oferta atual – A posição de cada fornecedor no eixo vertical do gráfico Forrester Wave™ indica a capacidade da sua oferta atual. Os principais critérios para esta avaliação incluem prevenção contra malware e abusos, deteção comportamental e desempenho de produto, que a Forrester validou utilizando feedback dos clientes e demonstrações.

Estratégia – O posicionamento no eixo horizontal indica a eficácia das estratégias dos fornecedores. Aqui, a Forrester avaliou a visão e foco empresarial, segurança da comunidade e planos futuros.

Presença no mercado – Representadas pelo tamanho dos marcadores no gráfico, as pontuações de presença no mercado da Forrester refletem a base de clientes empresariais e ecossistema de parceiros licenciados de cada fornecedor.

O relatório Forrester Wave™ mostra que os profissionais de segurança requerem um pacote de segurança endpoint que consiga proteger o número crescente de dispositivos trazidos para o local de trabalho e lidar com a complexidade cada vez maior do contexto da segurança. Para os fornecedores, a melhor proteção comportamental combinada com medidas de segurança baseadas no risco irão indicar o caminho para soluções de cibersegurança.

O relatório conclui no perfil da ESET que esta “é perfeita para utilizadores que valorizam uma interface simples e intuitiva com funções mais avançadas facilmente acessíveis quando necessário”, com os clientes da ESET consistentemente avaliando a empresa de forma extremamente positiva devido ao seu baixo impacto na experiência de utilização.