ESA vai lançar satélites da missão Celeste que têm tecnologia portuguesa

É já amanhã, 25 de março de 2026, que a ESA vai transmitir em direto o lançamento dos dois primeiros satélites da sua inovadora missão de navegação em órbita baixa da Terra denominada Celeste. Saiba onde pode acompanhar em direto.

Missão Celeste vai ajudar a complementar serviços de posicionamento e temporização do sistema Galileo

Com o nome Celeste, trata-se de uma aposta europeia para reforçar e complementar os serviços de posicionamento e temporização já fornecidos pelo sistema Galileo.

A partida está marcada para acontecer desde o Rocket Lab’s Electron, no Māhia Launch Complex (Nova Zelândia), com a emissão de vídeo e comentários a começar pelas 09:53 CET, e o lançamento previsto para as 10:14 CET (com uma janela de cerca de uma hora).

É possível acompanhar em direto em ESA WebTV ou ESA YouTube.

A missão Celeste representa o primeiro passo da ESA em sistemas de Positioning, Navigation and Timing (PNT) colocados em órbita terrestre baixa (LEO), uma camada complementar às constelações tradicionais em órbita média (MEO), como o Galileo.

Isto significa que, graças a satélites mais próximos da Terra, será possível explorar sinais mais fortes e rápidos, potencialmente aumentando:

Resiliência dos serviços de navegação

Disponibilidade em zonas urbanas densas ou naturais

Resistência a interferências e bloqueios de sinal

A missão envolverá uma constelação de 11 satélites ao longo do tempo, mas os primeiros dois servem para validar as tecnologias e iniciar o uso das frequências requeridas internacionalmente.

Portugal contribuiu com equipamentos e software para a missão, incluindo componentes de navegação e sensores de precisão, desenvolvidos por empresas e institutos nacionais. Esta participação coloca o país no mapa da exploração espacial europeia, permitindo que tecnologia portuguesa seja testada e validada em órbita.