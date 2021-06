ESA irá contratar pessoas com problemas físicos porque o espaço é para todos

A ESA (Agência Espacial Europeia) não contrata novos talentos frequentemente mas, quando o faz, é perspicaz na escolha dos mesmos e capaz de pensar além do comum.

A última ronda de candidaturas para um novo grupo de astronautas da ESA foi encerrada e a Agência espera tornar-se a primeira de sempre a contratar um astronauta com deficiência física.

‘Parastronautas’ é agora um conceito

A ESA anunciou os planos em fevereiro deste ano, salientando a necessidade de expandir a reserva de talentos para que se torne mais inclusiva, mas sem comprometer a segurança.

Apenas certas deficiências se qualificam nesta primeira fase de seleção, como deficiência nos membros inferiores, diferença no comprimento das pernas e uma baixa estatura. Estas três deficiências, anteriormente, desqualificavam imediatamente um astronauta.

A ESA está à procura de indivíduos que sejam psicológica, cognitiva, técnica e profissionalmente qualificados para serem astronautas.

Declarou a agência na altura.

O chefe da Agência, Josef Aschbacher, afirma que as candidaturas foram encerradas e que o número de candidatos excede largamente os dos anos anteriores.

Resumindo, Aschbacher espera que os futuros ‘parastronautas’ estejam entre os 22.000 candidatos e que a ESA se torne a primeira agência espacial a mostrar que “o espaço é de todos”.

ESA quer alcançar os maiores

Aschbacher fala também da necessidade da ESA alcançar a NASA e agências privadas como a Blue Origin de Jeff Bezos e a SpaceX de Elon Musk em termos de lançamentos e missões. Em julho deste ano, Bezos tornar-se-á o primeiro homem a voar para o espaço no seu próprio foguetão.

A empresa está a prometer 1,2 milhões de dólares para a iniciativa de lançar o primeiro ‘parastronauta’. No entanto, permitir candidaturas é apenas o primeiro passo no processo. A ESA observa que contratar um astronauta com deficiência física não significa que ele ou ela vá para o espaço. Este processo levará tempo, mas pelo menos a porta está aberta.

