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Inteligência Artificial

Erro de um chatbot “quase começou uma guerra” entre os EUA e a China

7 Comentários

Uma nova reportagem revela que as forças armadas dos Estados Unidos da América (EUA) estiveram muito perto de intercetar um navio chinês no Médio Oriente há uns meses. O motivo para o erro reforça as preocupações que têm sido levantadas sobre a Inteligência Artificial (IA).

Segundo quatro fontes ouvidas pela CNN, para uma reportagem exclusiva, o alerta terá surgido a partir de uma consulta feita por um analista do Comando de Operações Especiais do Pacífico dos EUA, sediado no Havai, a um chatbot, sobre informação de um manifesto de carga do navio.

O sistema combinou dados de fontes abertas com informação classificada, proveniente de interceções de sinais, e concluiu que a embarcação transportava material ligado a um programa nuclear.

Depois disso, o analista utilizou IA para transformar essa resposta num relatório de inteligência no formato habitualmente usado e no qual os responsáveis militares confiavam, contribuindo para que o erro se espalhasse rapidamente pela cadeia de comando.

Com base nesse documento, as forças armadas norte-americanas avançaram para uma operação de interceção. Segundo duas das fontes citadas pela CNN, elementos armados prepararam-se para abordar o navio. Uma dessas fontes e ainda uma outra, confirmaram que aviões militares já se encontravam no ar.

Só nos momentos que antecederam a operação é que responsáveis analisaram o relatório com mais atenção e perceberam que tinha sido gerado com recurso a IA e que o chatbot tinha identificado incorretamente a carga transportada. A CNN não conseguiu apurar o que estava, de facto, a bordo do navio.

Uma das fontes descreveu a informação como “totalmente falsa”, acrescentando que o episódio “quase começou uma guerra”, tendo em conta o risco de qualquer ação contra um navio chinês escalar para um confronto armado entre as duas potências nucleares.

Um problema maior do que este incidente

De acordo com a reportagem, este não terá sido um caso isolado, com uma das fontes a contar que alucinações semelhantes têm ocorrido noutras situações desde que estas ferramentas começaram a proliferar pelas várias agências norte-americanas.

Um antigo responsável de topo ligado aos sistemas de IA utilizados pelos militares e pela comunidade de informações terá descrito as ferramentas internas do governo como cópias de produtos comerciais com pequenas adaptações, não estando ainda esclarecido se o chatbot em causa era de origem comercial ou governamental.

Entretanto, a adoção acelerada de IA nas forças armadas norte-americanas está associada à estratégia anunciada em janeiro pelo secretário da Defesa (ou da Guerra), Pete Hegseth, que defendeu a eliminação de barreiras burocráticas e a disponibilização de modelos de IA a cerca de três milhões de militares e civis do departamento, com o argumento de que os EUA não se podem dar ao luxo de ficar para trás face à China e a outros adversários.

Contudo, várias fontes citadas pela CNN alertam que esse esforço está a ser feito de forma descentralizada, sem um conjunto uniforme de regras para verificar a fiabilidade da informação gerada por estas ferramentas, o que faz variar significativamente o grau de confiança que se pode depositar em cada sistema.

Leia também:

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
chatbot China EUA inteigência artificial

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  1. Avatar de Bin
    Bin

    Estes dois anormais – Pete Hegseth e Donald Trump – ainda vão arranjar forma de destruir o planeta com tanta estupidez.

    Responder
  2. Avatar de Miratan J. S
    Miratan J. S

    Novo layout, parabéns! Ainda estou perdido, mas não é nada de mais, não sei nem onde estou agora….

    Responder
    1. Avatar de LMR
      LMR

      Por exemplo, eu no PC, abri uma janela para ver os comentários e depois se quiser regressar ao pplware tenho que "rebobinar" tudo manualmente até ao topo.

      Responder
      1. Avatar de Hugo Nabais
        Hugo Nabais

        Tal como neste artigo, dá ideia que foi feito com IA!

        Responder
      2. Avatar de Vítor M.
        Vítor M.

        Hmmm falta o botão de regresso ao topo. Por acaso não está ativo, não. Bom ponto de vista. Obrigado.

        Responder
  3. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Há quem diga que a revolução industrial foi um erro fatal para a Humanidade, estes erros de bots seria antecipar o inevitável mas o mais interessante é que nem é preciso a IA se tornar consciente como nos filmes, basta um errozito e pimbas!

    Responder
  4. Avatar de Redin
    Redin

    Com a Trampa aos comandos, não é preciso muito. Basta ele abrir a boca. Os primeiros a cair estão sempre ao lado dele que têm de levar com o mau hálito e seborreia.

    Responder
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