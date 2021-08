A Honor está a seguir o seu próprio caminho depois de se ter afastado da Huawei. Foram os problemas da Huawei com os Estados Unidos que motivaram esta separação e a Honor, assim, poderá retomar as negociações com empresas do país e, principalmente, pode volta a integrar os serviços Google nos seus telefones... pelo menos para já. Assim, nesta conquista por novos mercados, a Honor acaba de apresentar a sua primeira linha de topos de gama, na era pós-Huawei.

Venha conhecer os Honor Magic3, Magic3 Pro e Pro+.

A posição da Honor ainda é uma incógnita. Apesar de ser ter separado da Huawei e de querer seguir o seu caminho de forma independente, ainda é provável que venha a ser também ela travada por imposições de restrições vindas dos Estados Unidos. Enquanto isso, a empresa prossegue o seu caminho e hoje lançou os seus primeiro topos de gama depois da separação da sua empresa-mãe.

Os Honor Magic3, Magic3 Pro e ainda uma versão Pro+ surgem com processadores de topo, ecrãs com taxa de atualização de 120Hz, câmaras com capacidade de gravação "cinematográfica" e em formato LOG, baterias com carregamento rápido a 66W e muito mais... vamos a pormenores.

Honor Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+

Os novos Honor Magic3 têm desde logo a particularidade de voltarem ao universo dos Google Mobile Services, pelo menos para as versões internacionais, sendo que trazem o Android 11 e uma interface própria a Magic UI 5.

O modelo base traz o processador Snapdragon 888 e as outras duas versões o mais recente Snapdragon 888+.

Os ecrãs são iguais para as três versões. Em concreto, têm 6,67" com resolução de 1344 x 2772 píxeis com tecnologia OLED. Têm uma taxa de atualização de 120Hz e HDR10+.

Ao nível das câmaras é onde existem mais diferenças:

Câmaras Honor Magic3 Honor Magic3 Pro Honor Magic3 Pro+ Principal (grande angular) 50 MP, f/1.9 50 MP, f/1.9 50 MP, f/1.9 Monocromática 64 MP, f/1.8 64 MP, f/1.8 64 MP, f/1.8 Ultra grande angular 13 MP, f/2.2, 120˚ 13 MP, f/2.2, 120˚ 64 MP, f/2.4, 126˚ Telefoto - 64 MP, f/3.5, zoom ótico de 3,5x, zoom híbrido até 10x 64 MP, f/3.5, zoom ótico de 3,5x, zoom híbrido até 10x Vídeo 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Selfie 13 MP, f/2.4, 100˚ 13 MP, f/2.4, 100˚ + TOF 3D 13 MP, f/2.4, 100˚ + TOF 3D Vídeo 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps

No campo do vídeo, é destacado o modo cinematográfico e gravação de vídeo em formato LOG.

Estes são smartphones Dual-SIM 5G, têm sistema de som em stereo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, ligação USB Tipo-C e ainda incluem certificação de resistência a água e poeiras, sendo que o modelo base apenas tem IP54 e os outros dois modelos IP68.

A bateria é de 4600 mAh com carregamento rápido a 66W. Os modelos Pro e Pro+ têm carregamento sem fios também a 66W e carregamento reversível.

Por fim, resta referir os preços e disponibilidade. Para já, os smartphones apenas foram lançados na China, mas a empresa garantiu que serão lançadas versões internacionais em breve. Os preços irão rondar os 900 € para a versão base, 1100 € para a Pro e 1500 € para a Pro+, dentro do esperado.

O Honor Magic3 tem 8 GB de RAM e pode ser adquirido com 128 ou 256 GB. O Honor Magic3 Pro tem 8 ou 12 GB de RAM e 256 GB e 512 GB de armazenamento, respetivamente. Já o Honor Magic3 Pro+ tem 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno.