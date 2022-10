Equipa portuguesa lança foguete com sucesso no EuRoC

A equipa portuguesa RED | Rocket Experiment Division lançou e recuperou ontem, com sucesso, o seu foguete “Baltasar” no European Rocketry Challenge – EuRoC, no Campo Militar de Santa Margarida (Constância). A equipa, proveniente do Instituto Superior Técnico, participou pelo terceiro ano consecutivo na competição de lançamento de foguetes destinada a estudantes universitários europeus.

O foguete “Baltasar” foi lançado a 3 000 metros de altitude no Campo Militar e, posteriormente, recuperado com sucesso.

EuRoC: Foguete “Baltasar” subiu pela troposfera

O evento European Rocketry Challenge – EuRoC, organizado pela Agência Espacial Portuguesa, com o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Sor e do Exército Português, decorre até ao dia 18 de outubro, em Ponte de Sor e no Campo Militar de Santa Margarida (Constância). Esta competição conta com a participação de 18 equipas europeias, compostas por mais de 500 estudantes, oriundos de 11 países.

Pedro Rosado, coordenador da equipa RED, revela que estão “muito contentes com o sucesso lançamento do foguete este ano”. “A experiência dos anos anteriores, permitiu-nos aperfeiçoar diversos elementos no nosso rocket para melhorar a sua performance e, obviamente, atingir o objetivo desejado, que era lançá-lo e recuperá-lo intacto. Estamos muito orgulhosos”.

Equipa portuguesa RED "quer conquistar o espaço"

Composta por 48 elementos, a equipa RED | Rocket Experiment Division foi criada em 2017 e a sua estrutura reflete a multidisciplinariedade do Espaço: entre as formações dos participantes, estão as áreas de engenharia mecânica, de engenharia aeroespacial, de engenharia eletrotécnica e de computadores, de engenharia eletrónica e de engenharia física e tecnológica.

Até ao momento, já foram efetuados 12 lançamentos no Campo Militar de Santa Margarida, das 18 equipas em concurso. Durante o dia de hoje e de amanhã, se a meteorologia o permitir, serão efetuados os restantes seis lançamentos.

A cerimónia de encerramento e entrega de prémios acontece no próximo dia 18 de outubro, no Aeródromo de Ponte de Sor, pelas 14 horas, com a presença do vice-presidente da Agência Espacial Portuguesa, Eduardo Ferreira, e representantes das entidades parceiras, nomeadamente a Câmara Municipal de Ponte de Sor e o Exército português.

A competição entrega anualmente onze troféus, sendo os prémios de voo atribuídos de acordo com a altitude em competição e o tipo de motor, mas existem novidades na edição de 2022. O Prémio Payload, que pretende reconhecer a equipa com a melhor carga útil, será patrocinado pela Agência Espacial Europeia. Este galardão distingue a inovação, a fiabilidade, bem como a aplicabilidade e o impacto do payload para a sociedade, como se fosse efetivamente lançado no espaço.

Para além disso, a 3.ª edição do EuRoC marca ainda o lançamento do Prémio para a Melhor Assinatura Espectral promovido pela ANACOM. O prémio ANACOM será atribuído à equipa que conseguir realizar o seu lançamento com sucesso, dentro de um período estipulado e com a menor percentagem de utilização do canal (ocupação espectral).