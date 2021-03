Envio de mensagens no Instagram restrito por idade. Os jovens passam a estar mais seguros?

O Instagram divulgou hoje algumas atualizações sobre novos recursos e ferramentas como parte integrante dos esforços para manter os membros mais jovens da comunidade em segurança.

Uma das medidas adotadas prende-se com a restrição de trocas de mensagens diretas entre adolescentes e adultos que não se seguem. Mas há mais.

O Instagram é um lugar onde habitam grande parte dos adolescentes que têm presença no universo das redes sociais. Os perigos que correm há muito que são abordados aqui e falamos de adolescentes e não de crianças porque não é suposto menores de 13 anos terem uma conta na rede.

Considerando estes perigos, os termos de utilização do Instagram foram ajustados de forma a dar mais proteção aos jovens.

Restrição de mensagens diretas no Instagram entre adolescentes e adultos que não se seguem

Para proteger os adolescentes do contacto indesejado de adultos, o Instagram está a introduzir um novo recurso que impede os adultos de enviarem mensagens para menores de 18 anos que não os seguem.

Por exemplo, quando um adulto tenta mandar uma mensagem para um adolescente que não o segue, recebe uma notificação de que mandar uma mensagem direta para o jovem não é uma opção.

Este recurso depende do trabalho do Instagram para prever a idade das pessoas através da utilização de tecnologia machine-learning e a idade indicada pelas pessoas quando se inscrevem. À medida que se avança para a criptografia de ponta a ponta, o Instagram está a investir em recursos que protegem a privacidade e mantêm as pessoas seguras sem aceder ao conteúdo das mensagens diretas.

Incentivar os adolescentes a tornarem as suas contas privadas

Ter uma conta privada oferece mais proteção para os adolescentes, na medida em que podem controlar melhor quem pode ver e interagir com o seu conteúdo.

Recentemente, o Instagram adicionou uma nova etapa quando alguém com menos de 18 anos se inscreve numa conta do Instagram que dá a opção de escolher entre uma conta pública ou privada. O objetivo é mesmo incentivar os jovens a optar por uma conta privada, fornecendo-lhes informações sobre o que significam as diferentes configurações.

Caso optem por não escolher “privado” ao inscrever-se, o Instagram enviará posteriormente uma notificação, destacando os benefícios de uma conta privada e lembrando-o de verificar as configurações. O Instagram está, além disso, a avaliar medidas adicionais para proteger os jovens na plataforma, incluindo configurações de privacidade adicionais.

Tornar mais difícil adultos encontrarem e seguirem adolescentes no Instagram

O Instagram começará ainda a explorar formas de tornar mais difícil para os adultos que apresentam comportamento potencialmente suspeito a interação com adolescentes.

Apesar de ainda não ser muito claro, isto pode incluir ações como impedir que os adultos vejam contas de adolescentes em ‘Utilizadores sugeridos’, impedi-los de descobrir conteúdo de adolescentes no Reels ou no Explorar e ocultar automaticamente os seus comentários em publicações públicas de adolescentes.

