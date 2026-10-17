Ensino superior: mais 1168 novos colocados, mas ainda sobram vagas

A terceira fase de acesso ao ensino superior trouxe uma nova oportunidade para mais de mil estudantes. O concurso nacional termina com 52 008 admitidos em 2026/2027 e uma taxa de ocupação de 92,5% das vagas iniciais.

Terceira fase teve 1813 colocações

Segundo os dados divulgados, esta fase registou 1813 colocações: 1168 novos colocados e 645 recolocações.

Concorreram 4524 candidatos válidos. Face a 2025, o número de colocados aumentou 31,2%.

Engenharia e informática entre as áreas com vagas

Após esta fase, ficaram 2103 vagas por preencher. Engenharia, Indústria e Construção concentram 839, enquanto Ciências, Matemática e Informática somam 508.

Estes valores abrangem áreas de formação alargadas, pelo que não permitem atribuir todas essas vagas especificamente a cursos de Engenharia Informática.

Ensino superior: universidades e litoral com maior ocupação

No conjunto das três fases, as universidades preencheram 97,2% das vagas iniciais, contra 86,2% nos politécnicos.

A diferença também é geográfica: a ocupação acumulada atingiu 96,6% no litoral e 76,7% no interior.

Os estudantes agora colocados devem efetuar a matrícula e inscrição entre 18 e 20 de outubro, junto da respetiva instituição.