Ensino Superior: Alterar ou candidatar-se à 1.ª fase este domingo

O Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2022 (CNA2022) conta com um reforço de 1001 vagas, o que permitirá a disponibilização de um total de 54 641 no âmbito do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2022.

Hoje os candidatos ao Superior vão poder alterar ou candidatar-se. A plataforma online está disponível.

Após o Despacho n.º 10275-B/2022, publicado em Diário da República, no passado dia 19 de agosto, e que prevê a adoção de medidas extraordinárias, visando o reforço das vagas fixadas para ingresso o superior pelo regime geral de acesso, as instituições de ensino superior (IES) reforçaram em 1001 o número de vagas disponíveis, conforme a distribuição demonstrada na tabela no documento anexo.

A estas vagas acrescentam-se 721 vagas destinadas aos concursos locais, fixando-se o total de vagas, em termos do regime geral de acesso ao ensino público, em 55 362 vagas.

Ensino Superior: Lista de Vagas também disponível

Pelo terceiro ano consecutivo, registou-se um aumento considerável de candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior (i.e. mais de 61 mil candidatos, o que se traduz numa tendência que não tem comparação nos últimos 25 anos), pelo que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em articulação com a Direção-Geral de Ensino Superior, decidiu, à semelhança do que se verificou nos últimos dois anos, permitir às IES a criação de vagas adicionais.

As universidades de Lisboa (153) e de Aveiro (131) foram as instituições do superior, de uma lista de 22, que cederam mais vagas adicionais, seguindo-se o Instituto Politécnico do Porto (97). A lista completa pode ser consultada aqui.

Os resultados de colocação da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior são divulgados em 11 de setembro.

Há ainda uma segunda fase de candidaturas, de 12 a 23 de setembro, e uma terceira fase, de 07 a 11 de outubro. O grosso dos candidatos concorre na primeira fase.

