Enfermeira rouba cartão de crédito a doente com COVID-19

O mundo está um pouco perdido por causa da COVID-19. Soluções de combate eficazes a este vírus ainda não existem, a economia pressiona e o próprio ser humano está com medo do futuro. O desespero tem tomado conta de alguns, mas no meio de tal cenário os oportunistas continuam em ação.

Nos Estados Unidos, uma enfermeira roubou um cartão de crédito a um doente com COVID-19. Saiba como foi descoberta!

Uma enfermeira de um hospital da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi detida na passada quinta-feira. Segundo as informações, a profissional de saúde roubou o cartão de crédito a um paciente com COVID-19. As faturas de utilização do cartão de crédito foram a prova contra a enfermeira, que realizou compras durante o período em que a vítima estava no hospital. A descoberta foi feita pela filha do paciente.

Desapareceram outros bens do doente com COVID-19

A enfermeira, de 43 anos, enfrenta agora acusações de furto e posse criminosa de bens roubados, segundo revela a polícia de Nova Iorque.

O hospital fez também saber, através de um comunicado à imprensa local, que a enfermeira Danielle Conti, contratada em 2007, foi temporariamente suspensa e enfrenta rescisão do contrato por acusações criminais.

Anthony Catapano, o paciente com COVID-19, acabou por morrer da doença a 12 de abril, após mais de uma semana de tratamento no hospital, de acordo com uma publicação na rede social Facebook da sua filha. Além do cartão de crédito, desapareceu também o telemóvel, óculos, dois carregadores de telemóvel e dinheiro.

