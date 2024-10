Encontros online: Austrália cria código de conduta para prevenir violência sexual

O aumento de casos de violência sexual derivados da utilização de apps de encontros online levou o governo australiano a criar um código de conduta para os utilizadores. Mas este é um problema global.

Austrália quer segurança nos sites de encontros

O governo da Austrália vai implementar um código de conduta para a indústria de encontros online, com o objetivo de proteger melhor os utilizadores, após um estudo revelar que três em cada quatro pessoas sofreram algum tipo de violência sexual através destas plataformas.

Entre as empresas que assinaram o código estão o Bumble, Grindr e a Match Group Inc., que detém plataformas populares como Tinder, Hinge, OKCupid e Plenty of Fish.

Este código exige que as plataformas adotem sistemas capazes de identificar potenciais incidentes de danos online e encerrem as contas de infratores reincidentes.

Além disso, devem disponibilizar de forma transparente mecanismos de reclamação e relatórios, bem como introduzir um sistema de classificação que mostre o cumprimento das obrigações do código. As empresas têm até 1 de abril para implementar as novas regras antes de serem rigorosamente fiscalizadas.

Prevenir a violência sexual

O código surgiu após uma investigação do Instituto Australiano de Criminologia, que constatou uma alta incidência de violência sexual em plataformas de encontros nos últimos cinco anos.

Os responsáveis sublinharam a necessidade de um processo de gestão de reclamações eficaz, frisando que, caso um utilizador seja banido de uma plataforma, ficará automaticamente bloqueado em todas as outras que assinaram o código.

A Match Group afirmou já ter introduzido recursos de segurança no Tinder, incluindo a verificação de fotos e identificação, bem como alertas em tempo real para evitar comportamentos inadequados. Bumble e Grindr também expressaram o seu compromisso em colaborar com o governo para promover um ambiente de encontros mais seguro.

Caso as plataformas não cumpram as novas diretrizes, o governo australiano alertou que poderá intervir com legislação para garantir a segurança dos utilizadores.

Plataformas em crescimento

As plataformas de encontros online têm revolucionado a forma como as pessoas se conhecem e formam relacionamentos, proporcionando uma maneira mais acessível e rápida de interagir. E entre as mais populares estão o Tinder, Bumble, Grindr e OkCupid, cada uma com características distintas para atrair diferentes tipos de utilizadores.

Enquanto o Tinder é amplamente utilizado por quem procura tanto relacionamentos casuais como sérios, o Bumble diferencia-se ao permitir que as mulheres deem o primeiro passo. O Grindr, por sua vez, é voltado para a comunidade LGBTQ+, e OkCupid oferece um enfoque mais detalhado, com questionários para combinar utilizadores com base em interesses comuns.

A verdade é que vários estudos recentes indicam que, embora estas plataformas sejam amplamente utilizadas, também apresentam desafios, como o risco de abuso e assédio. Devido a isso, têm sido implementadas medidas de segurança, como a verificação de perfis e mecanismos de denúncia, para garantir uma experiência mais segura.

No entanto, o sucesso das plataformas de encontros online é inegável, com milhões de utilizadores a nível global, facilitando conexões que, de outra forma, poderiam nunca acontecer. As relações modernas estão cada vez mais moldadas pela tecnologia, e estas plataformas refletem essa evolução na maneira como as pessoas se relacionam.