Encerramento do SAPO Blogs a 30 de novembro

O fim do SAPO Blogs está cada vez mais próximo. Tal como anunciado em janeiro, a plataforma de blogues do SAPO vai ser descontinuada no próximo dia 30 de novembro, data a partir da qual todos os conteúdos alojados no serviço serão eliminados definitivamente.

A decisão significa que os utilizadores deixarão de ter acesso aos seus blogues, incluindo artigos, fotografias e restantes conteúdos publicados ao longo dos anos. Segundo o SAPO, depois do encerramento, não será possível recuperar qualquer informação.

Como guardar os conteúdos do SAPO Blogs?

Para evitar a perda de informação, o SAPO recomenda que os utilizadores façam uma cópia dos seus conteúdos antes da data de encerramento.

Para isso, está disponível uma ferramenta de exportação que permite gerar e descarregar para o computador um ficheiro com todos os conteúdos publicados na plataforma, incluindo textos e imagens.

O processo está explicado passo a passo na página de ajuda do SAPO Blogs.

Esqueceu-se dos dados de acesso? Ainda pode recuperar a conta

Quem já não utiliza o serviço há algum tempo e perdeu os dados de autenticação pode recorrer ao mecanismo de recuperação de acesso disponibilizado pelo SAPO.

As instruções estão disponíveis na página de recuperação de dados de acesso.

Para esclarecer dúvidas adicionais, os utilizadores podem consultar o blog de Ajuda ou contactar diretamente a equipa através do endereço sapoblogs@sapo.pt.

Fica o alerta: se ainda tem conteúdos publicados no SAPO Blogs que pretende preservar, não deixe a exportação para os últimos dias. A partir de 30 de novembro, tudo será eliminado sem possibilidade de recuperação.